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中職／李珠珢官宣Q&A竟對一首中文歌印象深 網友憂恐為她帶來麻煩
南韓啦啦隊「AI女神」李珠珢去年因三振舞在台韓兩地爆紅，上個月他確定加入Fubon Angels，新賽季將在富邦悍將隊主場與台灣球迷見面。近日她更新IG頭貼，小巧臉型讓網友們驚呼，悍將也發布李珠珢接受問答的影片，讓球迷更認識她。
富邦悍將昨天發布李珠珢問答影片，當被問到上一次來台灣的印象時，她直呼對機場擠滿粉絲的畫面印象深刻，很驚訝自己在台灣有這麼多粉絲支持，真的非常感謝。至於懷念的台灣美食，李珠珢回答是「三明治」。
李珠珢還提到上次來台灣被很多鏡頭拍，提升她對鏡頭的應對能力，最後也不忘向粉絲喊話，「大家我們就新莊棒球場見喔！下次見！」
李珠珢在問答中提到上次來台灣，最有印象的歌曲是應援團長在休息室唱的歌，但她不知道歌名。後來她也在IG發限動，原來這首歌是中國大陸偶像男團TFBOYS的「青春修煉手冊」，不過也因此網友擔心李珠珢喜歡對岸的歌曲會因此「引戰」，給她帶來麻煩。
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