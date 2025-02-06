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韓職樂天巨人台南春訓 在地三級棒球隊趁機取經

中央社／ 台南6日電

韓國職棒樂天巨人隊今年選擇在台南亞太國際棒球訓練中心舉辦春訓，期間規劃與台南在地三級棒球隊進行4場交流活動，市府期盼職業球隊專業指導，協助提升台南市三級棒球水準。

台南市長黃偉哲今天透過新聞稿表示，本次樂天巨人（Lotte Giants）在台春訓期間非常熱心，主動提出願意指導台南三級棒球隊，樂天巨人在韓國職棒戰績彪炳，相信參加交流台南三級棒球球隊一定收穫滿滿，這也是當初設置亞太國際棒球訓練中心所預期帶來的正面效應。

黃偉哲說，台南亞太國際棒球訓練中心具備國際水準，已逐步在國際間打出知名度，吸引不少國外球隊詢問，除了樂天巨人隊，預計2月還要迎接另一支韓職隊伍NC恐龍隊（NC Dinos）春訓，並計畫與台灣6支職棒球隊舉辦交流賽。

黃偉哲指出，台南成為韓職春訓場地，間接帶動台南國際知名度，提高亞太棒球訓練中心使用率，期待能透過舉辦更多比賽或訓練活動，吸引更多國際球隊造訪，打造成為國際棒球訓練中心角色，也歡迎造訪台南的球員在訓練、比賽之餘，也能順道體驗台南文化及美食。

台南市政府體育局提供資料指出，樂天巨人棒球隊在台南春訓為期41天，成員包括一、二軍選手、教練及工作人員，共約120人，場地主要使用成棒副球場、室內投打練習場及重訓室，相較過去在關島的春訓場地，亞太棒球訓練中心場地完整豐富，可同時容納多人訓練不同項目。

台南市體育局指出，樂天巨人隊特別安排台南餐飲業者提供外燴韓國料理，並入住星級飯店，完善照顧參與人員的日常生活，總教練金泰亨日前也公開提及，十分滿意亞太國際棒球訓練中心所提供訓練環境。

黃偉哲

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