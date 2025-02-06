棒球／韓職樂天巨人隊在台春訓 與台南三級棒球隊交流

世界棒球經典賽資格賽21日即將在台灣開打，為讓中華隊選手適應賽事強度，韓國樂天巨人隊預計12、13日在台北大巨蛋與中華隊辦交流賽，近期樂天巨人隊更在台南亞太國際棒球訓練中心展開春訓活動，並與在地三級球隊舉辦4場交流，可望提升台南棒球水準。

斥資近34億的台南亞太國際棒球訓練中心主球場已竣工，南市體育局目前正辦理後續驗收外，具備國際水準的球場也吸引許多國外球隊詢問，其中，今年韓國樂天巨人棒球隊自1月25日起至3月6日就在亞太國際棒球訓練中心展開春訓，也是睽違6年再度來台春訓。

體育局指出，樂天巨人棒球隊至台南春訓為期41天，成員包含一、二軍選手與教練及工作人員，共約120人，場地主要使用成棒副球場、室內投打練習場及重訓室，相較過去在關島的春訓場地，亞太棒球訓練中心場地完整豐富，可同時容納多人訓練不同項目。

近期韓國職棒樂天巨人隊在台南亞太國際棒球訓練中心展開春訓活動，並與在地三級球隊舉辦4場交流，可望提升台南棒球水準。圖／南市府提供

此外，樂天巨人隊規畫在4日、8日、24日及28日等，與台南在地三級球隊舉辦4場交流，其中，4日下午已與南英商工、台南海事與白河商工等3校棒球隊進行交流，高中生球員對於能獲得韓國職業球員的指導都非常興奮，也都感到獲益匪淺。

市長黃偉哲表示，樂天巨人在台春訓期間非常熱心，主動提出願意指導台南三級棒球隊，相當樂見台南三級棒球的球員能與世界一流的樂天球團展開交流，相信所有參加交流的台南球隊一定會收穫滿滿，此外，韓職NC恐龍隊也將到亞太春訓，並與中職6隊球隊舉辦交流賽。

樂天巨人總教練金泰亨也說，1月下旬到台南亞太國際棒球訓練中心春訓，十分滿意亞太亞太國際棒球訓練中心所提供的訓練環境，對於來台春訓，還有與台灣隊的交流機會，十分感謝台灣的用心對待。