聽新聞
0:00 / 0:00
棒球／韓職樂天巨人隊在台春訓 與台南三級棒球隊交流
世界棒球經典賽資格賽21日即將在台灣開打，為讓中華隊選手適應賽事強度，韓國樂天巨人隊預計12、13日在台北大巨蛋與中華隊辦交流賽，近期樂天巨人隊更在台南亞太國際棒球訓練中心展開春訓活動，並與在地三級球隊舉辦4場交流，可望提升台南棒球水準。
斥資近34億的台南亞太國際棒球訓練中心主球場已竣工，南市體育局目前正辦理後續驗收外，具備國際水準的球場也吸引許多國外球隊詢問，其中，今年韓國樂天巨人棒球隊自1月25日起至3月6日就在亞太國際棒球訓練中心展開春訓，也是睽違6年再度來台春訓。
體育局指出，樂天巨人棒球隊至台南春訓為期41天，成員包含一、二軍選手與教練及工作人員，共約120人，場地主要使用成棒副球場、室內投打練習場及重訓室，相較過去在關島的春訓場地，亞太棒球訓練中心場地完整豐富，可同時容納多人訓練不同項目。
此外，樂天巨人隊規畫在4日、8日、24日及28日等，與台南在地三級球隊舉辦4場交流，其中，4日下午已與南英商工、台南海事與白河商工等3校棒球隊進行交流，高中生球員對於能獲得韓國職業球員的指導都非常興奮，也都感到獲益匪淺。
市長黃偉哲表示，樂天巨人在台春訓期間非常熱心，主動提出願意指導台南三級棒球隊，相當樂見台南三級棒球的球員能與世界一流的樂天球團展開交流，相信所有參加交流的台南球隊一定會收穫滿滿，此外，韓職NC恐龍隊也將到亞太春訓，並與中職6隊球隊舉辦交流賽。
樂天巨人總教練金泰亨也說，1月下旬到台南亞太國際棒球訓練中心春訓，十分滿意亞太亞太國際棒球訓練中心所提供的訓練環境，對於來台春訓，還有與台灣隊的交流機會，十分感謝台灣的用心對待。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言