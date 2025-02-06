中職／林智勝要退休高國慶有感：很難想像中華職棒沒有你

中職全壘打王「大師兄」林智勝在味全龍隊開訓典禮上宣布今年是最後一年，球迷紛紛表達不捨，而去年舉辦引退賽的「綠色坦克」高國慶也回憶兩人美好過去，還是習慣看到林智勝當選手的樣子，「我只能跟你說，有你真好。」

中華職棒近年陸續有傳奇名將引退，效力統一獅隊20年的高國慶在2023年季後轉任教練，球團在去年為他舉辦紀念儀式，同年還有官大元舉辦引退儀式，周思齊、潘威倫也都在2024年球季後高掛球鞋。

今年球季林智勝宣布將是最後一年，生涯22個賽季累積1846支安打、304轟、160盜壘，全壘打已經刷新中華職棒史上新高，他也期待能夠有機會集滿2000安，「可以打職棒20年，已經是一件很幸福的事。」

高國慶聽聞林智勝是最後一季很有感。 聯合報系資料照

高國慶對此也很有感觸，在臉書的粉絲團以個人身分署名留下長文，感傷中職又要少了一個自己小孩的偶像，「我很難想像中華職棒沒有你當球員的身影，我可能會需要一陣子的適應。」

高國慶回憶起自己與林智勝、周思齊曾是中職首批代訓球員，一起等待著被職棒球隊選中，感受到時間快速流逝，「今年好好享受吧，真的要好好享受。」更連說三聲「辛苦你了」，希望林智勝之後能夠好好享受退休後不用再經歷傷痛的日子，「祝福你」。

高國慶 x 綠色坦克 臉書粉絲團全文如下：