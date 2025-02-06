中職／林智勝要退休高國慶有感：很難想像中華職棒沒有你
中職全壘打王「大師兄」林智勝在味全龍隊開訓典禮上宣布今年是最後一年，球迷紛紛表達不捨，而去年舉辦引退賽的「綠色坦克」高國慶也回憶兩人美好過去，還是習慣看到林智勝當選手的樣子，「我只能跟你說，有你真好。」
中華職棒近年陸續有傳奇名將引退，效力統一獅隊20年的高國慶在2023年季後轉任教練，球團在去年為他舉辦紀念儀式，同年還有官大元舉辦引退儀式，周思齊、潘威倫也都在2024年球季後高掛球鞋。
今年球季林智勝宣布將是最後一年，生涯22個賽季累積1846支安打、304轟、160盜壘，全壘打已經刷新中華職棒史上新高，他也期待能夠有機會集滿2000安，「可以打職棒20年，已經是一件很幸福的事。」
高國慶對此也很有感觸，在臉書的粉絲團以個人身分署名留下長文，感傷中職又要少了一個自己小孩的偶像，「我很難想像中華職棒沒有你當球員的身影，我可能會需要一陣子的適應。」
高國慶回憶起自己與林智勝、周思齊曾是中職首批代訓球員，一起等待著被職棒球隊選中，感受到時間快速流逝，「今年好好享受吧，真的要好好享受。」更連說三聲「辛苦你了」，希望林智勝之後能夠好好享受退休後不用再經歷傷痛的日子，「祝福你」。
高國慶 x 綠色坦克 臉書粉絲團全文如下：
智勝
辛苦了
中職又要少了一個我小孩子的偶像
台灣棒球的Superstar
沒想到這個日子還是來了！
比我預期要來得快
今天看到新聞後，有點感傷
二十幾年前的回憶湧上心頭
還是習慣看你當選手的樣子
我還是認為你可以繼續當球員
球團和教練的考量和我有很大的不同思維
我很難想像中華職棒沒有你當球員的身影
我可能會需要一陣子的適應
我時常對後輩說
你的個人成就近10年或20年是甚至更久很難有人可以超越的
我希望後輩能朝你個人的成就訂為未來
追尋的標竿去突破
我知道你的個人成就後輩是難以超越的
但我還是告訴後輩，這就是最能讓一個棒球員不斷努力的動力
這樣才能讓他們在職業生涯中得到樂趣和方向。
在職業生涯中，有N次的假球案發生
我們都一起挺過去了
感謝你對台灣的棒球付出
我的棒球生涯中不管在學生、當兵或短暫的國家隊共事
能和你一起成為隊友我真的感到很驕傲！
思齊、我還有你，中職第一批代訓球員
正式走入歷史了
我永遠不會忘記當兵時我們頂著三分頭在國訓中心等待消息將有哪支球隊選走
在等待的當下大家是多麼的期待能夠受到心儀的球隊青睞
那時的情境彷彿還是這麼的清晰呀！
21年很難想像時間真的真的過得很快
在這裡要感謝你
在我的球員生涯中你帶給了我許許多多的歡笑與感動
中華職棒還有你所加入過的球隊
我只能跟你說 有你真好
今年好好享受吧
真的要好好享受
辛苦你了 辛苦你了 辛苦你了
未來退休過著無傷痛的日子生活
祝福你
國慶
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