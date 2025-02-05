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經典賽／樂當中華隊常客 吳念庭變最年長球員好吃驚

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
經典賽資格賽中華隊在大巨蛋集訓，吳念庭進行打擊練習。圖／中華職棒聯盟提供
經典賽資格賽中華隊在大巨蛋集訓，吳念庭進行打擊練習。圖／中華職棒聯盟提供

31歲的吳念庭已經成為今年經典賽資格賽中華隊最年長球員，他一邊有些意外，也提醒自己要時刻保持競爭力，「代表台灣棒球越來越好。」

吳念庭旅日時期參與中華隊機會不多，然而2023年開始幾乎無役不與，從經典賽、杭州亞運到今年再戰經典賽資格賽，吳念庭說：「能打中華隊機會也不是那麼多，身體允許就參加，打一次是一次。」

去年因球季尾聲被滾地球擊中臉部導致骨裂，錯過參與世界12強棒球賽的機會，吳念庭表示，受傷之後就沒有多想，「慶幸的是眼睛沒有受到傷害，看到中華隊拿下32年來的第一座冠軍，自己也很感動，身為台灣棒球人感到光榮，日本朋友也都向我恭喜。」

這次加入經典賽資格賽，吳念庭因母隊台鋼雄鷹從1月中旬就開始春訓，訓練上已經在節奏上，內野都能守的他，這次接到任務以一壘為主、三壘兼任，「要的話二壘我也可以守。」

今天中華隊進行Live BP（實戰投打練習），吳念庭剛好對上亞運隊友陳柏毓，結果陳柏毓連投5顆變化球，還跟吳念庭開玩笑說：「吳桑都打不到喔？」

跟23歲的陳柏毓因亞運而結下好交情，吳念庭笑說：「跟他很熟悉、很鬧。」也認為當時在亞運就感受到這位年輕投手的潛力，「不只他，我們亞運那屆投手都很強，排出來很多火球男。」

中華隊 亞運 吳念庭

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