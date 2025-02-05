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中職／張奕拚先發 目標投百局

聯合報／ 記者陳宛晶／嘉義報導
富邦悍將隊投手張奕本季以先發投手調整。記者黃仲裕／攝影
富邦悍將隊投手張奕本季以先發投手調整。記者黃仲裕／攝影

去年世界十二強棒球賽國手張奕渴望先發的願望獲富邦悍將隊教練團回應，今年春訓朝先發投手調整，參與先發輪值爭奪戰，張奕設定年度目標投滿百局、健康出賽整季。

張奕在十二強賽繳出鬼神表現，單屆賽事奪下三勝，包括冠軍賽對日本隊壓制三局；雖在牛棚繳出好投，但他多次表態希望爭取先發，悍將總教練陳金鋒也聽到了。

陳金鋒昨天在開訓典禮表示，張奕去年季中入隊就表達先發意願，當時與其溝通先從牛棚出發，今年就朝先發投手調整，看張奕在十二強賽的好表現，期許延續到新球季。

張奕表示，去年未受傷、完整投完一整年，今年也期許可以健康戰到最後，希望季賽結束可以站在一軍球場。

江少慶去年因胸大肌撕裂傷動刀，目前仍在復健，今年趕不上開季，悍將四位本土先發投手競爭人選是陳仕朋、黃保羅、李東洺、張奕。洋投部分目前僅確定簽下兩位左投力亞士、魔力藍，上季王牌投手羅戈仍在等待美職體系合約，但悍將與他保持聯繫。

WBC中華隊 經典賽

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