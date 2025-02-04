日職／曾率阪神虎奪首冠 吉田義男病逝享耆壽91歲
日本讀賣新聞今天報導，1985年曾率日本職業棒球阪神虎隊奪下隊史日職首冠的前監督吉田義男，2月3日因腦梗塞病逝，享耆壽91歲。
吉田義男出身京都市，山城高校畢業後進入立命館大學，1953年加入阪神虎。在17年的球員生涯總計出賽2007場，9度入選最佳九人、2度獲得盜壘王頭銜。
吉田從1975年到98年間3度擔任阪神監督，總計8個球季，1985年率隊贏得時隔21年之久的中央聯盟冠軍，接著在日本大賽擊敗西武獅，率阪神虎奪下「日本一」的隊史日職首冠。他的球衣背號23號1987年在阪神虎永久退休。
他在將棒球運動推廣到海外方面也不遺餘力，曾遠赴法國指導當地棒球隊；1992年獲選進入日本棒球名人堂。
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