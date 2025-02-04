中職／新秀楊閔貽嗆聲超越 王勝偉笑稱要多接幾顆球

中職富邦悍將今天進行開訓儀式，新秀楊閔貽喊出要超越9屆游擊金手套得主王勝偉，王勝偉笑說，年輕人有企圖心很好，但為此要付出很多努力，「今天開始他要多接幾顆球。」

22歲游擊手楊閔貽是去年季中選秀富邦悍將第6指名，在今天悍將開訓儀式中，楊閔貽喊出目標是「超越9屆游擊金手套王勝偉」，引起學長們歡呼。

對此，王勝偉受訪時表示，「我覺得他有長遠目標是好的，這是職業舞台嘛，長遠目標要先設定下來，才有辦法設下短期、中期、長期目標，一個階段、一個階段慢慢去修正，只為每一年做準備的話，方向會不太穩定。」

對於學弟的「嗆聲」，王勝偉笑說：「年輕球員很適合有這樣的目標，應該不是嗆聲啦，而是鼓勵自己。」王勝偉提到，楊閔貽個性不會內向，會勇於請教學長，「從這些舉動就可以看得出來，他對職棒舞台的渴望、企圖心。」

不過，王勝偉也開玩笑「回嗆」楊閔貽，如果要超越9座游擊金手套，「他不知道這個要付出多少努力，才剛沒接幾顆球而已，從今天開始他就要多接幾顆球，我會跟教練講他要超越我，明天可能就躺在那了，今天要是我接100顆他就要接200顆。」

王勝偉今年已經40歲，被問到有沒有信心搶下先發位置，他指出，「表現出來自然就有機會，不管是任何一個角色，競爭確實很激烈，一定要去配合團隊戰力，打出應有水準。」除了游擊之外，王勝偉今年也多練三壘，並嘗試站一壘。

味全龍隊43歲的林智勝今年球季打完就要引退，被問到明年有沒有機會再戰，王勝偉僅說：「到了一個年紀之後就看我的身體要不要，但我的心是沒有改變，最主要是10幾年來比較幸運沒有大傷，才能延續球員生涯。」