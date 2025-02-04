中職／合約年先迎戰胸大肌復健 江少慶：只能面對

富邦悍將隊投手江少慶今年將從胸大肌傷勢的復健中展開賽季，他的4.5年合約也進入最後一年，面對合約年挑戰，江少慶先不去想下一紙合約， 「我是覺得做好現在該做的就好，不用想那麼多。」

江少慶加入悍將前3.5季，在一軍留下50場先發、271.1局，取得13勝22敗、防禦率3.68，有不少時間受到傷勢影響未能貢獻戰力，最健康賽季為2022年先發22場、120.2局，繳出5勝12敗、防禦率4.70。

江少慶去年9月14日的出賽造成右側胸大肌撕裂傷動刀治療，目前仍在復健狀態，難以趕上開季，何時重啟投球訓練也尚無時間表。他指出，距離胸大肌動刀至今3、4個月，尚未全完復原，「胸大肌對棒球員來說滿重要、需要滿大的角度，必須等到確保復原成功，才能進行下一步。」

他以狀元之姿與悍將簽下4.5年6120萬合約，為聯盟最高薪投手，他將在今年球季進入合約最後一年，面對合約年考驗，他說：「現階段沒有想太多，專心在復健，連續兩年都遇到傷勢、持續復健，其實去年後面的4場出賽自己覺得還可以，很不幸遇到受傷，現在只能面對、繼續往前走。」他也在今年目標期許寫下最切實的「健康」。

江少慶在簽約當時為史上最大總值合約，去年先被張育成3.5年9250萬打破，接著這個冬天不具旅外資歷的陳子豪、江坤宇都拿到總值破億的10年合約，看中職選手薪資水準大躍進，江少慶直言是好事，「台灣職棒在進步，球員薪資也在進步，子豪和坤宇拿到那麼大的合約，對選手來說也是動力，選手只要付出努力，得到的回報都是值得的。」