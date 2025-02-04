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中職／味全龍開訓喊「Goal For One」撈哥任隊長拚進台灣大賽

聯合新聞網／ 綜合報導
味全龍開訓大合影。味全龍隊提供
味全龍開訓大合影。味全龍隊提供

　

2025年春訓開訓典禮2月4日於斗六棒球場盛大舉行，味全龍職業棒球隊正式揭露年度主題「Goal For One」，全隊龍眾一心，誓言全力以赴，目標直指台灣大賽。球團特別安排新成員加盟儀式，由創辦人魏應充親自為新加盟球員陳志杰、宋文華、周委宏與翁瑋均披上球衣與球帽，象徵新血注入，與全隊共同邁向挑戰新賽季的榮耀目標。

今年的春訓開訓典禮，首次邀請來自全台各地的龍迷旗手誓師儀式，其中率先進場的旗幟為球迷自1999年保留至今，龍迷旗手表示：「在味全龍的大小戰役中揮舞大旗，除了希望傳承味全龍隊堅持奮戰的龍魂不滅精神，也希望所有球員及球迷看到大旗時能牢記『只要比賽尚未結束，絕不放棄』的精神」。創辦人魏應充也特別以隸書寫下「龍旗飄飄，勝利在望」，向旗手們致敬。

味全龍開訓吉力吉撈．鞏冠(左)任新隊長。味全龍隊提供
味全龍開訓吉力吉撈．鞏冠(左)任新隊長。味全龍隊提供

在典禮中，創辦人魏應充與新進教練丘昌榮、劉家豪、劉家愷、吳嘉侑共同揭曉年度宣傳主軸「Goal For One」，象徵團隊凝聚力與挑戰未來的決心。總教練葉君璋在典禮中勉勵全隊：遵守球隊紀律，盡全力打好每一場比賽。他感謝球團的全力支持，並承諾帶領球隊以最佳狀態迎接每場比賽。勝負或許無法掌控，但我們可以決定自己的態度。今年味全龍新隊長由吉力吉撈·鞏冠擔任，他表示很開心能夠擔任隊長，希望大家繼續努力，目標直指總冠軍！」

今年的開訓活動亮點之一是心願球展示，延續往年心願卡的傳統，球員將個人年度目標寫在心願球上，並在現場展示供媒體拍攝。例如吉力吉撈·鞏冠的目標是「Do You And Be You!」，拿莫·伊漾則設定「當英雄」等。

開訓典禮後，球隊安排了龍將簽名會，陳子豪、郭天信、朱育賢及張政禹與球迷進行近距離互動，現場氣氛熱烈。隨著2025年春訓正式啟動，味全龍隊將以「Goal For One」的精神，攜手球迷共同邁向新賽季的挑戰，期待在台灣大賽再創佳績！

【味全龍今年新背號/姓名更新】

#1 陳子豪 (新加入) #7 林孝程 (換背號)

#11 朱育賢 (新加入) #15 楊鈺翔 (換背號)

#45 陳志杰 (新加入)

#47 宋文華 (新加入) #43 姚恩多(換背號)

#83 彭立堯 教練 (換背號)

#88 周委宏 (新加入) #41 鄭亦軒 更換 鄭展昊 (姓名異動)

#00 翁瑋均 (新加入) #53 吳睿勝 更換 吳嘉侑 (姓名異動)

#30 羅曼 教練 (新加入)

#87 劉家愷 教練(新加入)

#93 丘昌榮 教練 (新加入)

#94 劉家豪 教練 (新加入)

味全龍開訓。味全龍隊提供
味全龍開訓。味全龍隊提供

味全龍開訓。味全龍隊提供
味全龍開訓。味全龍隊提供

味全龍開訓。味全龍隊提供
味全龍開訓。味全龍隊提供

味全龍開訓。味全龍隊提供
味全龍開訓。味全龍隊提供

味全龍開訓。味全龍隊提供
味全龍開訓。味全龍隊提供

團隊 教練 斗六 魏應充

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