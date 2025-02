中職／味全龍開訓喊「Goal For One」撈哥任隊長拚進台灣大賽

2025年春訓開訓典禮2月4日於斗六棒球場盛大舉行,味全龍職業棒球隊正式揭露年度主題「Goal For One」,全隊龍眾一心,誓言全力以赴,目標直指台灣大賽。球團特別安排新成員加盟儀式,由創辦人魏應充親自為新加盟球員陳志杰、宋文華、周委宏與翁瑋均披上球衣與球帽,象徵新血注入,與全隊共同邁向挑戰新賽季的榮耀目標。

今年的春訓開訓典禮,首次邀請來自全台各地的龍迷旗手誓師儀式,其中率先進場的旗幟為球迷自1999年保留至今,龍迷旗手表示:「在味全龍的大小戰役中揮舞大旗,除了希望傳承味全龍隊堅持奮戰的龍魂不滅精神,也希望所有球員及球迷看到大旗時能牢記『只要比賽尚未結束,絕不放棄』的精神」。創辦人魏應充也特別以隸書寫下「龍旗飄飄,勝利在望」,向旗手們致敬。

味全龍開訓吉力吉撈.鞏冠(左)任新隊長。味全龍隊提供

在典禮中,創辦人魏應充與新進教練丘昌榮、劉家豪、劉家愷、吳嘉侑共同揭曉年度宣傳主軸「Goal For One」,象徵團隊凝聚力與挑戰未來的決心。總教練葉君璋在典禮中勉勵全隊:遵守球隊紀律,盡全力打好每一場比賽。他感謝球團的全力支持,並承諾帶領球隊以最佳狀態迎接每場比賽。勝負或許無法掌控,但我們可以決定自己的態度。今年味全龍新隊長由吉力吉撈·鞏冠擔任,他表示很開心能夠擔任隊長,希望大家繼續努力,目標直指總冠軍!」

今年的開訓活動亮點之一是心願球展示,延續往年心願卡的傳統,球員將個人年度目標寫在心願球上,並在現場展示供媒體拍攝。例如吉力吉撈·鞏冠的目標是「Do You And Be You!」,拿莫·伊漾則設定「當英雄」等。

開訓典禮後,球隊安排了龍將簽名會,陳子豪、郭天信、朱育賢及張政禹與球迷進行近距離互動,現場氣氛熱烈。隨著2025年春訓正式啟動,味全龍隊將以「Goal For One」的精神,攜手球迷共同邁向新賽季的挑戰,期待在台灣大賽再創佳績!

【味全龍今年新背號/姓名更新】 #1 陳子豪 (新加入) #7 林孝程 (換背號) #11 朱育賢 (新加入) #15 楊鈺翔 (換背號) #45 陳志杰 (新加入) #47 宋文華 (新加入) #43 姚恩多(換背號) #83 彭立堯 教練 (換背號) #88 周委宏 (新加入) #41 鄭亦軒 更換 鄭展昊 (姓名異動) #00 翁瑋均 (新加入) #53 吳睿勝 更換 吳嘉侑 (姓名異動) #30 羅曼 教練 (新加入) #87 劉家愷 教練(新加入) #93 丘昌榮 教練 (新加入) #94 劉家豪 教練 (新加入)

味全龍開訓。味全龍隊提供

味全龍開訓。味全龍隊提供

味全龍開訓。味全龍隊提供

味全龍開訓。味全龍隊提供