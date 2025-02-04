12強賽／辜仲諒贈勞力士藏巧思 曾豪駒喊感動

中華隊去年勇奪世界12強棒球賽冠軍，中華棒球協會理事長辜仲諒昨天特別致贈中華隊教練團勞力士手錶，表面日期和時間還藏有巧思，正是去年中華隊12強冠軍戰奪冠的那一刻，中華隊總教練曾豪駒今天透露，奪冠畫面不管看幾次仍感動，手錶有特別連結，感謝「亮董」的貼心。

辜仲諒不只自掏腰包，發出7000萬元獎金由球員、教練、後勤平分，昨天特別再宴請中華職棒會長蔡其昌以及總教練曾豪駒率領的世界12強棒球賽冠軍教練團，還準備驚喜新年禮物。

繼續率領中華隊迎接經典賽資格賽的曾豪駒，今天在大巨蛋受訪提到，收到的名錶特別將日期和時間設定在去年奪冠的時刻，看到當下十分感動，「當然非常謝謝亮董的貼心，對於每個教練的照顧。我想台灣棒球有會長（蔡其昌）和亮董那麼支持台灣棒球，這是身為棒球人的幸福。」

中華隊月底即將在台北大巨蛋爭取明年經典賽的會內賽資格，曾豪駒也希望延續12強賽奪冠的感動和氣勢，打出好表現，未來賽事也持續努力，讓台灣棒球環境愈來愈好。