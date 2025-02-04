中職／聽聞林智勝退役嚇一跳 王勝偉加練三壘拚生存空間

味全龍、富邦悍將隊都在今天舉辦開訓儀式，龍隊老將林智勝證實今年就是最後一季，人在悍將陣營的王勝偉也是剛剛才知情，他說先前多少有談到，但林智勝一直都是說自己還能打，所以他也就沒把這件事放在心上，「剛剛看到新聞有嚇到。」

王勝偉表示，以林智勝的身體條件，以及球季後所做的訓練，為新球季還是做了很多功課，當然會覺得他還能打，但確實有些現實面的問題要考量，「我們的身體適應需要時間和場次，但現實面就是沒有這麼長時間給我們，相信他要下這個決定也很艱難。」

王勝偉回想與林智勝開始熟稔的時間點，是在北京奧運八搶三資格賽時當室友，「一開始覺得他很嚴肅，但住在一起之後覺得他很照顧學弟，反而我這個學弟比較調皮。」

悍將去年迎接大聯盟級游擊手張育成，加上池恩齊也逐漸打出身手，王勝偉同樣也面臨出賽空間壓縮，備戰今年球季，加練三壘因應，他也透露，球隊今年有請營養師，他也針對身體恢復的部分多下功課，儘管競爭很大，但他說就看怎麼配合團隊戰力。

有趣的是，悍將新秀楊閔貽喊話要超越九座金手套王勝偉，王勝偉對此大讚學弟有遠見，「他有長遠目標是好的，先設定長期下來，再從短期、中期目標做修正，只有每年目標，有時會不太穩定，我覺得這個目標很適合他。」他更笑說：「我要提醒教練，他要多守幾顆球，我如果接100顆，他就是200顆。」