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經典賽／對台灣選手印象？韓投手：陳傑憲很帥、很紅

聯合報／ 記者曾思儒／台北即時報導
台韓交流賽售票記者會，中華隊總教練曾豪駒、隊長陳傑憲、樂天巨人總教練金泰亨和選手金元中都一同出席。 記者侯永全／攝影
台韓交流賽售票記者會，中華隊總教練曾豪駒、隊長陳傑憲、樂天巨人總教練金泰亨和選手金元中都一同出席。 記者侯永全／攝影

世界棒球經典賽資格賽將在2月底登場，中華隊2月12、13日將於台北大巨蛋和韓國職棒樂天巨人隊進行2025台韓國際交流賽，為經典賽資格賽暖身，今天巨人投手金元中主動提到，對中華隊隊長陳傑憲特別有印象，稱陳傑憲「長得很帥」、「在台灣很紅」，讓一旁的陳傑憲笑彎眼。

金元中一開口就先用中文自我介紹、打招呼，接續切換成韓文模式，他說：「每場比賽為了勝利都要全力以赴，會好好準備這次比賽。」

曾參與經典賽的金元中也提到，台灣選手不能忽視，近年來身材、實力都很好，自家也會竭盡全力；金元中特別點名一同出席記者會的陳傑憲，他說：「陳傑憲選手長得很帥，在台灣很紅，我會好好準備對付他。」

被「點名」的陳傑憲回應說，運動員上場就是全力以赴，「有機會遇到，他用最好的球威，我用最好的專注力去攻擊，在場上擦出火花，這是運動員很好的態度。」

統一獅隊去年底赴釜山旅遊，巨人正是來自釜山的球隊，加上目前正在台南亞太球場春訓，讓陳傑憲直呼很有緣，「我第一次去韓國就是去了釜山，殊不知就要和巨人比賽，很棒的緣分。」他笑說和韓國的交流有很棒的開始，「從今以後我可能也會想一直去韓國。」

樂天巨人 經典賽 陳傑憲

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