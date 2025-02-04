中職／肩傷錯過經典賽 王尉永心情複雜「國手可能離我滿遠」

富邦悍將隊開季將少一位牛棚主戰力，王尉永因肩膀傷勢目前還在復健狀態，也錯過世界棒球經典賽資格賽，讓他坦言心情複雜，「畢竟我都沒中過，會想要中中看，但可能離我還滿遠的吧！」

悍將牛棚去年強悍半季，包括富藍戈、曾峻岳、王尉永共組的勝利組牛棚，為球隊守護多場小比分差勝利，也是悍將上半季還一度可以緊咬戰局的原因。

王尉永度過開高走低的2024年，其實一直受到傷勢之苦，回想去年賽季，他說：「每個選手多少都會帶傷，自己可能當時沒有想那麼多，就是一心想要付出、貢獻，那時狀況好，只想著一場一場拿下來，其實我們上半季咬得很緊，想說可不可以拚個上半季冠軍，對於身體的反應，只想說自己找個方法去克服，沒想到還沒到下半季就掉很多。」

王尉永的傷勢為肩膀結構性損傷，目前還在復健狀態，無法進到投球訓練，確定趕不上開季，還沒有回歸時間表，也讓他坦言：「現在平靜下來想，可能那時踩個煞車會更好。」

王尉永這一傷，也讓他錯過經典賽資格賽，他證實曾收到中華隊的邀請，但球隊評估他的狀況後只能婉拒，「畢竟還沒開始丟球，現在都在重訓、復健。」錯過當國手的機會，他坦言會嘔、心情複雜，「我好幾次都擦肩。」

面對新球季，王尉永不諱言當然會急，但這次的傷勢比較麻煩一點，步調會放得更慢一點，「盡量不去多看、多想，專心在復健上。」