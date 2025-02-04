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經典賽／李宗賢入選資格賽很榮耀 盼盡早拉起狀態

中央社／ 嘉義4日電
中華棒職富邦悍將李宗賢（前左）入選世界棒球經典賽（WBC）資格賽台灣隊36人名單，他表示，有這個機會很期待也很榮耀。悍將隊4日進行開訓儀式，李宗賢等選手也趕到嘉義一起參與，新球季擔任野手副隊長職務。中央社
中華棒職富邦悍將李宗賢（前左）入選世界棒球經典賽（WBC）資格賽台灣隊36人名單，他表示，有這個機會很期待也很榮耀。悍將隊4日進行開訓儀式，李宗賢等選手也趕到嘉義一起參與，新球季擔任野手副隊長職務。中央社

中職富邦悍將李宗賢入選WBC資格賽36人名單，今天趕回嘉義參加悍將開訓。他表示，有這個機會很期待也很榮耀，為了提早準備資格賽，也特別問教練如何調整，盼盡快拉起狀態。

世界棒球經典賽（WBC）資格賽將在21日開打，台灣隊36人集訓名單昨天已出爐，李宗賢今天表示，是在去年12月底接到通知詢問有無意願加入台灣隊，「沒有多想，真的有這個機會也滿期待的，接近報到時間時也很興奮，期待跟各國好手一起對決。」

這次是李宗賢進職棒後首次入選國家隊，為了準備資格賽，李宗賢提到，今年休季期間的準備比較不一樣，必須趕快把狀態拉到高峰，有很多要了解的地方，一度不知道怎麼調整，因此有去問很多有經驗的教練、球員。

李宗賢指出，「教練是說先把心理狀態調整好，因為這是短期盃賽，要讓自己技術提升到多好比較困難，重要的是心態怎麼去練習、比賽怎麼臨場反應。」能披上國家隊戰袍，他也說：「很榮耀，去年12強台灣隊拿到最好的名次，也希望可以再一次拿到佳績。」

30歲的李宗賢是這次資格賽台灣隊第4年長，僅次於吳念庭、陳傑憲林子偉，李宗賢笑說：「昨天進行自我介紹的時候，想說怎麼突然（年紀）就排在前面了，很不一樣的感覺，隊友都是各隊好手，希望跟他們一起練習、學習不一樣的地方。」

至於在台灣隊的守備位置，李宗賢指出，目前以在母隊練的守備位置為主，今年球季預計守二、三壘，「希望可以好好待在中線，穩定中線這個位置，穩定輸出。」另外，李宗賢也喊出今年球季「盜壘王」目標。

李宗賢 林子偉 陳傑憲

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