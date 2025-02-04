快訊

春節前就送醫…竹聯幫主「么么」黃少岑今早病逝 接班人選受關注

具俊曄現況曝光！喊話友人「為熙媛安息祈禱」 最後一刻滿腦都是她

名表贈英雄！辜仲諒贈中華隊教練團勞力士 解密原來是這款表

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／林智勝確定是球員生涯最後一季 目標完成2千安

中央社／ 台北4日電
中職味全龍隊43歲野手林智勝確定今年為引退年。 聯合報系資料照
中職味全龍隊43歲野手林智勝確定今年為引退年。 聯合報系資料照

中職味全龍隊43歲野手林智勝確定今年為引退年，林智勝表示，不會捨不得，從9歲打球到現在，每個時代都會結束，應該換成下個世代了，球員生涯最後一年目標完成2000安。

龍隊今天在斗六棒球場舉行開訓典禮，野手林智勝確定今年是球員生涯最後一年，他接受訪問時表示，「老了呀，大家都看得出來」，也提到年輕球員慢慢成長，應該換成下個世代了。

被問起是否會不捨，林智勝表示不會，提到這是個過程，可以從9歲開始打棒球到現在，經歷了超過20年的職棒生涯，「不會特別捨不得，這條路本來都會走到」，至於之後要做什麼還要再討論，今年專注當球員，在比賽中也可以有很多學習，無論是球員或教練領域。

近年看著周思齊、潘威倫陸續退下，林智勝表示，沒有想過同世代中自己是最後，笑說以為潘威倫、周思齊會打得更久，看到去年12強賽奪冠，感受到下個世代出來了，新的世代、新的里程碑，「從今往後10年，相信這個世代會讓更多人喜歡棒球。」

至於引退賽，林智勝表示，無論球團安排在哪都可以，只要有球迷的地方就好，但回憶職棒生涯印象最深刻的是澄清湖棒球場，「希望在那邊打最後一場，因為那是我職業生涯第一場比賽的地方」，不過還是以球團為主，也明白有票房考量。

龍隊領隊丁仲緯表示，林智勝新球季合約還在討論，有討論教練方向，引退賽安排也還在討論，可能在北部、下半季，但賽程還沒確定。

林智勝中職生涯從2004年La New熊隊（Lamigo桃猿隊前身）開始，2016年轉隊中信兄弟、2022年披上龍隊戰袍。林智勝2023年敲出個人中職生涯300轟、成為中職史上第一人，目前中職生涯全壘打達304轟，累計1231分打點，僅次於張泰山的1338分打點，生涯累積1846支安打。

中職 林智勝 棒球

延伸閱讀

中職／曾頌恩穿上1號球衣美夢成真 陳子豪回應「不用考慮我」

中職／潘威倫赴日職火腿春訓見習 直言像知識庫

周董無預警衝上台！被五月天虧爆 真實樣貌曝光了

12強賽／「台灣棒球是悲劇英雄」周思齊見證轉變：我們可以贏

相關新聞

經典賽／官方公布的27人少了他！鄭宗哲拚大聯盟退出資格賽

經典賽官方今天在社群媒體公布資格賽4隊的28名球員名單，中華隊共有27名球員入列，中華隊總教練曾豪駒透露，年前就有先交出...

經典賽／為中華隊熱身！台韓國際交流賽最貴票價880元

世界棒球經典賽資格賽將在2月底登場，為讓中華隊選手適應賽事強度，2月12、13日將於台北大巨蛋和韓國職棒樂天巨人進行20...

經典賽／對台灣選手印象？韓投手：陳傑憲很帥、很紅

世界棒球經典賽資格賽將在2月底登場，中華隊2月12、13日將於台北大巨蛋和韓國職棒樂天巨人隊進行2025台韓國際交流賽，...

中職／「我要全部」頭號中毒者 張育成澄清年度口號不是他想的

張育成成為富邦悍將隊新任隊長，人生第一次當隊長，讓他一開始接到詢問時猶豫了一下，笑答「滿新奇」；富邦悍將隊年度口號，就是...

中職／合約年先迎戰胸大肌復健 江少慶：只能面對

富邦悍將隊投手江少慶今年將從胸大肌傷勢的復健中展開賽季，他的4.5年合約也進入最後一年，面對合約年挑戰，江少慶先不去想下...

中職／聽聞林智勝退役嚇一跳 王勝偉加練三壘拚生存空間

味全龍、富邦悍將隊都在今天舉辦開訓儀式，龍隊老將林智勝證實今年就是最後一季，人在悍將陣營的王勝偉也是剛剛才知情，他說先前...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。