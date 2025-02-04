中職／龍隊年度口號「Goal For One」 張泰山轉任基金會棒球總監

中華職棒味全龍隊今天舉行開訓典禮，喊出口號「Goal For One」，目標總冠軍，也宣布延攬丘昌榮擔任野手統籌教練，原一軍打擊教練張泰山任「頂新和德文教基金會」棒球總監。

味全龍今天在雲林斗六棒球場舉行開訓典禮，球團發布新聞稿表示，為強化農場養成體系，延攬丘昌榮擔任野手統籌教練，羅曼（Orlando Roman）擔任投手統籌教練。

此外，吳嘉侑（原吳睿勝）轉任二軍助理打擊教練，劉家愷則轉任二軍助理體能教練，王膺鵬轉任二軍捕手教練，一軍捕手教練由劉家豪接任，原投手統籌教練賈西（Michael Garcia）則將轉任國際球探，肩負球團國際事務的重任，為未來海外戰力補強打下基礎。

為擴大棒球經濟生態圈的發展，邀請原一軍打擊教練張泰山擔任「頂新和德文教基金會」棒球總監，除深化基層棒球推廣，也將持續支持他前往國際標竿單位進修，期盼發揮更大影響力。

黃煚隆教練轉任協助球團棒球事務，致力強化球隊紀律管理與輔導，同時分享傳承職棒球員生涯經驗。鄭皓達教練則轉任情蒐策略分析，強化對於比賽數據解讀與應用。

原野手統籌教練塞曼與二軍跑壘教練蘇柏豪因生涯規劃離隊，球團感謝過去的辛勤付出與貢獻。

龍隊宣布，為了讓球隊在新球季擁有更強競爭力，球團特別在春訓期間邀請日本職棒冠軍總教練中嶋聰，以及著名體能教練中垣征一郎來台指導，藉由兩名師的經驗傳承，幫助味全龍在季前奠定穩固基礎。

2025球季味全龍喊出Goal For One為全年唯一目標，全力以赴，希望為球迷帶來更多精彩表現，積極補強力求戰力升級，在新賽季全力挑戰總冠軍。