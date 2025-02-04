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中職／本想赴日本獨聯等機會 廖任磊接到林威助電話轉念當悍將

聯合報／ 記者陳宛晶／嘉義即時報導
廖任磊。記者黃仲裕／攝影
廖任磊。記者黃仲裕／攝影

廖任磊去年主動告別味全龍隊，對棒球生涯萌發其他想法，今天受訪透露，原定計畫是去打日本獨立聯盟，如果有好表現、日職12隊選手有狀況，不無發展機會，「但下決定之前，富邦的電話打來。」最終決定來到悍將展開棒球生涯新篇章。

廖任磊具備旅美及旅日資歷，2020年選秀由龍隊第二指名挑選，該年在隊上選秀順位僅次於狀元王維中，但成績並未兌現期待，2021年出賽43場、防禦率4.99為他在一軍亮相最多的一年，接下來機會漸減，去年全季僅在一軍登板5場，球季後主動告別。

對於離開的原因，廖任磊坦言很難說得明白，他說這是累積下來的、需要時間思考，「那時想法就是換個環境，可能出國、去日本之類的。」他原先計畫前往日本獨立聯盟，「如果運氣好或是表現好，12球團選手有狀況，可能再做補強，那邊也是有不錯發展機會。」

悍將副領隊林威助的電話打來，詢問他現在身體狀況、有無合約，成為廖任磊加盟悍將的關鍵。他過去在尚未加入龍隊前，先隨中信兄弟隊練球，與「林桑」已是舊識，曾受他提點，廖任磊說：「我覺得人的誠信滿重要，答應他之後，日本的計畫就不要了。」

廖任磊投入悍將春訓來到稻江基地，他笑答：「環境啵棒！」也與教練團討論了很多事情，廖任磊表示，「像是我身材比較特殊，和這邊選手的訓練課表就會有點差異性，也了解我自主訓練回來後的進度，在很多方向都有很好溝通。」他與牛棚教練許銘傑過去在西武獅隊就認識，也給了他許多方向。

廖任磊 棒球 選秀

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