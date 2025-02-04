中職／「我要全部」頭號中毒者 張育成澄清年度口號不是他想的
張育成成為富邦悍將隊新任隊長，人生第一次當隊長，讓他一開始接到詢問時猶豫了一下，笑答「滿新奇」；富邦悍將隊年度口號，就是他從去年就開始喊的「我要全部」，被問到是不是他給球隊的創意，張育成笑答：「不是欸！」
張育成去年季中回歸，今年將是他在中職的第一個完整球季，年度目標設定出賽124場（意即120場例行賽加4場總冠軍賽），今年多了隊長的任務，球隊為他配備豪華幕僚，包括投手隊長歐書誠、野手副隊長李宗賢、申皓瑋、投手副隊長張奕、王尉永。
張育成表示，是在春訓報到時，總教練陳金鋒詢問他能否接下隊長，「我猶豫了一下，因為我沒當過隊長，但既然教練要我當就答應。」他說這個位置就是幫助隊友與教練團溝通，但畢竟是人生第一次當隊長，也讓他直言滿新奇。
張育成去年看了網路影片後「我要全部」中毒，在休息室裡狂喊，就連昨天世界棒球經典賽資格賽中華隊開訓，都見他開口就是「我要全部」，已讓球迷開始想像該不會悍將年度口號就是「我要全部」，最終揭曉就是「Fight for All #我要全部 」。
被問到年度口號是不是他給的創意，張育成說：「不是欸！這個梗大家都知道吧！」他坦言，得知年度口號是「我要全部」也有點意外，但「就真的要全部啊！拿下全部！」
在中職賽季開打之前，張育成還有資格賽的任務，他表示目前身體狀況都沒問題，先前隨悍將春訓時，已經開始打發球機，中華隊則在明天安排有實戰投打練習，守備位置則收到練游擊的指示。
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