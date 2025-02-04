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中職／悍將本土先發輪值安排4人 江少慶趕不上開季

中央社／ 嘉義4日電
去年受傷的江少慶還在復健確定無法趕上開季。 聯合報系資料照
去年受傷的江少慶還在復健確定無法趕上開季。 聯合報系資料照

中職富邦悍將今天在稻江棒球場開訓，總教練陳金鋒表示，目前本土先發投手輪值預計安排陳仕朋、黃保羅、李東洺、張奕等4人，去年受傷的江少慶則還在復健，無法趕上開季。

富邦悍將今年球季仍由陳金鋒領軍，他今天在開訓儀式致詞時表示，球隊從去年12月底就開始訓練，這段時間針對體能加強，「雖然去年沒有達到目標，不過今年是全新開始，新球季剩不到2個月，大家共同努力、一起加油。」

談到今年先發投手輪值佈局，陳金鋒表示，預計會有4名本土投手、3名洋投，本土先發分別為陳仕朋、黃保羅、李東洺、張奕。雖然張奕在去年季中加入球隊時是後援身分，不過陳金鋒指出，「去年他就有說想要先發，但因為去年排進先發輪值比較難，有跟他溝通過暫時先在後面，今年再競爭先發。」

悍將另外一名王牌投手江少慶去年季末好不容易傷癒復出，不過接著出現右側胸大肌撕裂傷，陳金鋒表示，目前江少慶還在復健、尚未開始丟球，還需要一段時間，比較難趕上開季，希望今年球季有機會復出，不過陳金鋒強調，「還是要看他的身體怎麼樣。」

富邦悍將目前已經找了洋投魔力藍（ShawnMorimando）、力亞士（Roenis Elias）2名洋投，陳金鋒指出，目標開季找4、5名洋投，「因為季中找的洋投品質比較難掌握。」至於是否考慮後援洋投，陳金鋒指出，由於球隊最近開刀的人比較多，後援比較吃緊，如果開季回不來就會考慮用洋將後援。

打擊部分，今年悍將一軍打擊教練由外籍的鮑伊（Charles Poe）接任，陳金鋒指出，「打擊這邊得點圈是去年比較不好的地方，重要的時候打擊確實沒有做好，希望今年可以突破這個問題，提高得分效率。」

富邦悍將 陳金鋒 黃保羅

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