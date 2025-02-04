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中職／龍隊教練團異動不只張泰山、黃煚隆 賈西轉任國際球探

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
味全龍隊公布教練團陣容，備戰新球季。圖／味全龍隊提供
味全龍隊公布教練團陣容，備戰新球季。圖／味全龍隊提供

味全龍隊今天公布新球季教練團陣容，張泰山、黃煚隆確定轉職，原任投手統籌教練賈西也轉任國際球探。

龍隊公布相關訊息如下：

為強化農場養成體系，球團延攬丘昌榮擔任野手統籌教練，羅曼擔任投手統籌教練，吳嘉侑（原名吳睿勝）轉任二軍助理打擊教練，劉家愷則轉任二軍助理體能教練，王膺鵬轉任二軍捕手教練，一軍捕手教練由劉家豪接任，原投手統籌教練賈西則將轉任國際球探，肩負球團國際事務的重任，為未來海外戰力補強打下基礎。

為擴大棒球經濟生態圈的發展，邀請張泰山教練擔任「頂新和德文教基金會」棒球總監，除深化基層棒球推廣，也將持續支持他前往國際標竿單位進修，期盼發揮更大影響力。黃煚隆教練轉任協助球團棒球事務，致力強化球隊紀律管理與輔導，同時分享傳承職棒球員生涯經驗。鄭皓達教練則轉任情蒐策略分析，強化對於比賽數據解讀與應用。

原野手統籌教練塞曼與二軍跑壘教練蘇柏豪因生涯規劃離隊，球團感謝兩位教練過去的辛勤付出與貢獻。

為了讓球隊在新球季擁有更強競爭力，球團特別在春訓期間邀請日本職棒冠軍總教練中嶋聰，以及著名體能教練中垣征一郎來台指導，藉由兩位名師的經驗傳承，幫助味全龍在季前奠定穩固基礎，向年度總冠軍發起強力挑戰。

味全龍 張泰山 棒球

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