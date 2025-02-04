中職／總經理一通電話打動 賴鴻誠回歸悍將想拚球團史10年內捧冠

在外頭浪跡2隊，賴鴻誠最終又回到最熟悉的地方，這個冬天不乏其他接觸球隊，但讓他下定決心的關鍵是來自總經理陳昭如的一通電話，讓他秒下決定，喊話希望幫助悍將在球團史的10年內拚下一座總冠軍。

賴鴻誠是目前少數仍具興農牛隊資歷的選手，跟著球隊經歷義大犀牛、富邦悍將隊時期，後行使自由球員離開，陸續待過樂天桃猿、台鋼雄鷹隊，季後遭到雄鷹戰力外，最終回到悍將陣營。

「沒有想過會回來富邦，當初其他球隊也有在接觸。」賴鴻誠還原抉擇心境，關鍵在於總經理的一通電話，「Joyce打了一通電話來，感覺很像自己可以回來。正常會覺得離開後回去比較困難，訊息出來後，也沒有太多想法，畢竟自己也有年紀了，人家願意接納你，我就是一口答應，我會回來幫助球隊。」

他透露，和總經理聊過後，「會知道富邦缺了什麼，就是缺了一個總冠軍，我是從一開始富邦就在的成員，她希望我回來一起拚、迎接這個總冠軍。」賴鴻誠說：「我聽了其實滿感動，富邦願意敞開雙手，我也是希望給自己多一個總冠軍的機會。」

一回到悍將陣營，賴鴻誠最訝異的是球隊氛圍的改變，「感覺到大家往前衝的力量。」他自認不見得能扛下牛棚主力，但希望可以出一分力，「讓這個氛圍延續下去。」他說：「或許人家都說季後宇宙邦（季前宇宙邦），但我覺得球迷可以期待，希望這股力量可以帶到最後，可以在富邦的10年內丟下藍色彩帶。」

賴鴻誠過去都穿48號球衣，但如今悍將48號已屬於岳少華，他坦言如果可以當然想沿用，但如果無法就換個號碼。對於新背號猶豫了一下，「但剛好女兒在學九九乘法，聽她唸到4乘以8、32，看到有這個號碼也不用多做思考，女兒給的號碼，我就接下來。」球隊為他設定單季40場出賽目標，他則有更大野心，「我覺得棒球場不是用年紀輸贏，拿出自己的價值，我想要突破50場。」