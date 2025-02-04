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中職／張奕成功爭取到競爭先發 鋒總期許12強好投延續到賽季

聯合報／ 記者陳宛晶／嘉義即時報導
張奕新球季將爭取悍將先發位置。記者黃仲裕／攝影
張奕新球季將爭取悍將先發位置。記者黃仲裕／攝影

富邦悍將隊開季先發輪值設定3洋投、4本土競爭，其中包括「12強之神」張奕，總教練陳金鋒看他去年12強賽鬼神般表現，期許「希望延續到新的球季」。

陳金鋒指出，悍將本季4位本土先發投手競爭人選是陳仕朋、黃保羅、李東洺、張奕。

張奕去年以第二指名加入悍將，先從牛棚出發，世界12強棒球賽也在後援發揮關鍵戰力，單屆豪奪3勝，包括在冠軍賽面對日本隊中繼演出3局完美壓制，投出讓台灣、日本球迷都驚艷的身手。儘管12強賽在牛棚演出好投，但張奕一直嚮往先發，多次表態希望新球季能爭取先發輪值一席，也已經獲得來自悍將教練團的回應。

張奕透露，春訓向球隊報到時，投手教練明確給予朝先發調整的指示，去年隨台鋼雄鷹隊春訓時就是以先發準備，對此並不陌生。

回顧去年球季，張奕說從台鋼到富邦再到12強賽，「一整年下來，對自己來說有一個好的評價，沒有受傷，完整投完一整年。」今年也期許可以健康戰到最後，「希望季賽結束後，可以『躺』在一軍球場上。」神奇的動詞選用讓在場媒體嚇一跳，張奕趕緊修正為「『站』在一軍球場上」。

張奕新球季將爭取悍將先發位置。記者黃仲裕／攝影
張奕新球季將爭取悍將先發位置。記者黃仲裕／攝影

台鋼雄鷹 張奕 牛棚

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