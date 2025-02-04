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中職／優渥合約尚未打動羅戈 悍將領隊：只能耐心等待

聯合報／ 記者陳宛晶／嘉義即時報導
悍將上季王牌羅戈續約仍無下文。 聯合報系資料照
悍將上季王牌羅戈續約仍無下文。 聯合報系資料照

時序已進入2月，富邦悍將隊新球季洋將陣容至今只確定兩人，領隊林華韋今天受訪談到目前洽談狀況，上季王牌羅戈仍無下文，他的經紀公司坦言仍先以美職體系合約為主。

揮軍2025年，悍將部署今年洋將陣容，優先以先發投手點兵，目前已正式宣布的洋投有36歲古巴左投力亞士（Roenis Elías）、前中信兄弟隊左投魔力藍（Shawn Morimando）；去年的王牌投手羅戈則是尚未回歸。

林華韋表示，預計會再找2到3位洋投，羅戈依然有在接觸，球團很早就開出優厚條件，但經紀公司那邊表達還是會先以美職體系為考量，「目前還沒有很確定，但他也沒有馬上拒絕。」他也說可以理解選手想法，「選手都想把握最好機會，我們只有耐心等待。」

被問到悍將是否曾設下等待羅戈回應的期限，林華韋坦言，有給過，但期限在當時有意義，過了就沒有意義，球團還是會持續與他接洽。

至於其他洋將洽談，林華韋表示，有些人因為要打經典賽資格賽，無法馬上回覆，一旦確認會盡快公布，並未特別設定左投或右投、有無中職資歷，「有中職資歷的、沒資歷的都有，但目前不是很方便公布，大家現在都處於競爭狀態下。」備受關注的富藍戈，林華韋也未排除可能性。

中職 林華韋

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