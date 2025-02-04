快訊

日本旅遊身體不適怎麼辦？達人推薦2款實用APP「線上看病」中文也OK

蘋果Vision Pro變最貴遊戲主機！合作Sony支援PS VR2手把

經典賽／資格賽有南韓啦啦隊！李雅英領銜13人為中華隊應援

聽新聞
0:00 / 0:00

經典賽／資格賽有南韓啦啦隊！李雅英領銜13人為中華隊應援

聯合新聞網／ 綜合報導
13名南韓啦啦隊女孩將組成「Classic Star」為中華隊應援。截圖自WBCQ 世界棒球經典賽資格賽粉專
13名南韓啦啦隊女孩將組成「Classic Star」為中華隊應援。截圖自WBCQ 世界棒球經典賽資格賽粉專

經典賽資格賽將在2月底登場，中華隊賽事於台北大巨蛋進行，主辦方今天公布場邊應援名單，13名南韓啦啦隊女孩將組成「Classic Star」為中華隊應援。

「Classic Star」13名成員有李雅英、南珉貞、金渡娥、金娜妍、全恩菲、海莉、朴旻曙、朴善珠、朴恩惠、李沿珍、李素泳、李貞潤和裵垂鉉。

南韓啦啦隊將於2月21至25日午場賽事帶來精彩中場表演，每天至少有3段精彩舞台，晚場中華隊賽事，她們也將與台灣應援團「CT Amaze」登場，全力幫中華隊加油。

「CT Amaze」由6支中職球團啦啦隊成員組成，共有24位女孩，知名啦啦隊峮峮、林襄、籃籃、慈妹、瑟七和一粒等人都在其中。

啦啦隊 李雅英 經典賽

相關新聞

經典賽／資格賽有南韓啦啦隊！李雅英領銜13人為中華隊應援

經典賽資格賽將在2月底登場，中華隊賽事於台北大巨蛋進行，主辦方今天公布場邊應援名單，13名南韓啦啦隊女孩將組成「Classic Star」為中華隊應援。 「Classic Star」13名成員有

中職／張育成上任悍將隊長 配備豪華幕僚「副隊長海」

富邦悍將隊今天在稻江基地舉辦開訓儀式，公布新任隊長，由張育成上任，從「國防部長」變成「悍將隊長」，「幕僚」相當華麗，配備...

中職／張奕成功爭取到競爭先發 鋒總期許12強好投延續到賽季

富邦悍將隊開季先發輪值設定3洋投、4本土競爭，其中包括「12強之神」張奕，總教練陳金鋒看他去年12強賽鬼神般表現，期許「...

經典賽／中華隊「運氣不好」掉入資格賽 官網特別點名陳傑憲

大聯盟官網撰文介紹WBC資格賽，提到台灣隊「運氣不好」掉入資格賽，但剛拿下12強賽冠軍且享有主場優勢，值得高度期待；焦點...

中職／總經理一通電話打動 賴鴻誠回歸悍將想拚球團史10年內捧冠

在外頭浪跡2隊，賴鴻誠最終又回到最熟悉的地方，這個冬天不乏其他接觸球隊，但讓他下定決心的關鍵是來自總經理陳昭如的一通電話...

中職／優渥合約尚未打動羅戈 悍將領隊：只能耐心等待

時序已進入2月，富邦悍將隊新球季洋將陣容至今只確定兩人，領隊林華韋今天受訪談到目前洽談狀況，上季王牌羅戈仍無下文，他的經...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。