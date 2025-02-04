中職／兄弟新聘女教練莎菈經驗豐富 日媒也關注其資歷

中信兄弟今年新聘打擊教練莎菈（Sarah Edwards），不只是中職首位女性打擊教練，在亞洲職棒圈更是首見，不只在國內棒球圈引起關注，日本媒體也注意到莎菈的資歷以及與日本的淵源。

日媒《Full-Count》報導，莎菈不只是亞洲職棒首見的女性教練，同時她也曾擔任「2024日本冬季聯盟」的工作人員。 莎菈過往也曾在MLB費城人隊的新人聯盟擔任打擊教練，橫跨美、日的經驗以及管理能力，使她受到球團與總教練平野惠一的青睞而延攬入團。

中信兄弟隊總教練平野惠一親自面試莎菈，獲得其肯定後延攬入隊。 記者劉學聖／攝影

現年28歲的莎菈在去年的日本沖繩冬季聯盟與平野惠一結識，經過平野親自面試後，將其網羅至教練團陣容。不只教練能力，莎菈本身的資歷也十分豐富，曾在高層級的女棒、女壘聯賽出賽，更在2020年入選義大利國家隊，實力不容小覷。

中職過往其實曾出現女教練的身影，是2003至2007分別在中信鯨與La New熊擔任體能教練的羅絜（原名羅春梅，聯盟登錄名為羅春美），但若以技術指導職位，莎菈確實是中職乃至亞洲職棒的史上第1人。