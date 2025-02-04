12強賽／辜仲諒感謝中華隊教練團 大手筆致贈勞力士手錶

中華棒球協會理事長辜仲諒昨天宴請中華職棒會長蔡其昌、總教練曾豪駒率領的世界12強棒球賽冠軍教練團，致贈勞力士手錶。

中華隊去年在12強賽奪冠後，辜仲諒除了自掏腰包7000萬獎金由球員、教練、後勤平分，教練團的努力也功不可沒，昨晚特別宴請教練團，並特別致贈勞力士手錶，感謝這些幕後教練團英雄。

中華棒球協會理事長辜仲諒致贈勞力士手錶給中華隊教練團。圖／中華職棒提供

辜仲諒也期待這次教練團續掌兵符能夠延續12強氣勢，帶領中華隊闖進世界棒球經典賽會內賽；若國家隊常態化各方有共識、水到渠成，希望教練團可以續留，讓台灣棒球持續在國際棒壇發光發熱。

辜仲諒致贈的勞力士錶面日期、時間頗具巧思，恰好是去年中華隊在12強冠軍戰奪冠的那一刻，別具紀念價值，席間與蔡其昌相談甚歡，兩人齊聲表示棒協與中職團結一心，相信對推動台灣棒球絕對是正向發展，才是國家之福，雙方也會繼續保持密切合作。

中華棒球協會理事長辜仲諒（右）致贈勞力士手錶給中華隊總教練曾豪駒。圖／中華職棒提供

曾豪駒表示，12強期間感謝辜仲諒、蔡其昌的照顧與支援，讓教練球員們無後顧之憂，有這樣的棒球環境真的很幸福。