中職／我要全部！悍將公布年度口號「Fight for All」

富邦悍將隊2025年度口號公布,揭曉就是張育成近期常掛在嘴邊的一句話,本季喊出「Fight for All #我要全部 」。球團表示,悍將們為了一切而戰,不僅是對勝利的渴望,更是悍將全心投入、超越極限的精神。

悍將今天在嘉義稻江基地舉辦開訓儀式,揭示年度口號「Fight for All #我要全部 」,宣示悍將在春訓開始將不斷進化,透過技術、體能、辛勤練習來全面提升,讓每一位悍將都能在場上展現最強實力。

「Fight for All」同時是對悍將家人們的承諾,悍將全隊為榮耀而戰、為夢想而衝刺,「我要全部」成為悍將們的自我期許,每一場比賽、每一個挑戰,悍將都將全力以赴,展現全部的拚勁拿下每一場勝利。悍將以「Fight for All #我要全部 」 作為前進的力量,爭取最後的榮耀。

富邦悍將隊公布2025年度口號。記者陳宛晶/攝影

領隊林華韋在開訓儀式上表示,新球季大家共同努力,期待打出新氣象、奪得總冠軍,不辜負球迷期待。他也提到,日前由教練帶領野手到日本Next Base訓練中心見習,接受科學方法改善訓練,在那邊幾天給予團隊很多啟發,相信教練和選手都有很多收穫,對未來訓練一定會有幫助,接下來還有投手梯次出發。

例行的新人宣示,張育成設定出賽124場、拿下總冠軍,張奕喊話「我要全部」;內野手楊閔貽霸氣喊話,要超越九座金手套王勝偉。