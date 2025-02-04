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中職／我要全部！悍將公布年度口號「Fight for All」

聯合報／ 記者陳宛晶／嘉義即時報導
富邦悍將隊公布2025年度口號。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊公布2025年度口號。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將隊2025年度口號公布，揭曉就是張育成近期常掛在嘴邊的一句話，本季喊出「Fight for All #我要全部 」。球團表示，悍將們為了一切而戰，不僅是對勝利的渴望，更是悍將全心投入、超越極限的精神。

悍將今天在嘉義稻江基地舉辦開訓儀式，揭示年度口號「Fight for All #我要全部 」，宣示悍將在春訓開始將不斷進化，透過技術、體能、辛勤練習來全面提升，讓每一位悍將都能在場上展現最強實力。

「Fight for All」同時是對悍將家人們的承諾，悍將全隊為榮耀而戰、為夢想而衝刺，「我要全部」成為悍將們的自我期許，每一場比賽、每一個挑戰，悍將都將全力以赴，展現全部的拚勁拿下每一場勝利。悍將以「Fight for All #我要全部 」 作為前進的力量，爭取最後的榮耀。

富邦悍將隊公布2025年度口號。記者陳宛晶／攝影
富邦悍將隊公布2025年度口號。記者陳宛晶／攝影

領隊林華韋在開訓儀式上表示，新球季大家共同努力，期待打出新氣象、奪得總冠軍，不辜負球迷期待。他也提到，日前由教練帶領野手到日本Next Base訓練中心見習，接受科學方法改善訓練，在那邊幾天給予團隊很多啟發，相信教練和選手都有很多收穫，對未來訓練一定會有幫助，接下來還有投手梯次出發。

例行的新人宣示，張育成設定出賽124場、拿下總冠軍，張奕喊話「我要全部」；內野手楊閔貽霸氣喊話，要超越九座金手套王勝偉

富邦悍將 張育成 王勝偉

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