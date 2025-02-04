快訊

大S流感病逝引恐慌...全台民眾搶打疫苗 邱泰源曝：一日打掉4萬劑

碩博士生搶當菸廠工、教中小學 陸00後打什麼算盤？

31年來沒得過流感！日醫曝打疫苗以外 3個日常習慣增加免疫力

中職／張育成上任悍將隊長 配備豪華幕僚「副隊長海」

聯合報／ 記者陳宛晶／嘉義即時報導
富邦悍將隊公布新球季由張育成擔任隊長。記者陳宛晶／攝影
富邦悍將隊公布新球季由張育成擔任隊長。記者陳宛晶／攝影

富邦悍將隊今天在稻江基地舉辦開訓儀式，公布新任隊長，由張育成上任，從「國防部長」變成「悍將隊長」，「幕僚」相當華麗，配備1位投手隊長、4位副隊長。

悍將前兩年由范國宸擔任隊長，張育成去年季中投入中職戰場，今年迎接第一個完整賽季，將多了隊長的責任，球隊同時也安排投手隊長歐書誠、野手副隊長李宗賢、申皓瑋、投手副隊長張奕、王尉永。

總教練陳金鋒在開訓儀式上揭曉新隊長，他表示張育成加入球隊半個球季，表現有目共睹，期待新球季由他帶領團隊。

張育成表示，很開心接下隊長職務，會帶領團隊創造最高榮耀，今年目標不只總冠軍，還希望讓團隊更加強大，一起並肩作戰一定可以結下更多果實，「最後，我要全部！」

2025富邦悍將隊長張育成

野手副隊長：李宗賢、申皓瑋

投手隊長：歐書誠

投手副隊長：張奕、王尉永

富邦悍將 張育成 申皓瑋

延伸閱讀

經典賽／張育成許願的加大壘包來了 中職採購供選手提前適應

經典賽／不跟冠軍教頭搶「99」 張育成穿「經典」背號和徐若熙說歹勢

經典賽／36人集訓名單出爐！古林睿煬、徐若熙、張育成領銜 力拚28人正選

張奕專訪／悍將張奕盼追上CT張奕 「強烈想要先發」

相關新聞

經典賽／資格賽焦點球星陳傑憲！大聯盟官網看好中華隊

大聯盟官網撰文介紹WBC資格賽，提到台灣隊「運氣不好」掉入資格賽，但剛拿下12強賽冠軍且享有主場優勢，值得高度期待；焦點...

中職／張育成上任悍將隊長 配備豪華幕僚「副隊長海」

富邦悍將隊今天在稻江基地舉辦開訓儀式，公布新任隊長，由張育成上任，從「國防部長」變成「悍將隊長」，「幕僚」相當華麗，配備...

經典賽／資格賽 中華隊集訓36人出爐 2奇兵受矚

世界十二強棒球賽冠軍之旅成過去式，中華隊下趟征程展開；世界棒球經典賽資格賽卅六人集訓名單昨亮牌，廿七人報到，續任隊長的陳...

經典賽／張育成18號上身 向徐若熙說歹勢

披回上屆經典賽打出分組MVP身手的中華隊十八號戰袍，張育成再戰世界棒球經典賽資格賽，也是他首度在台北大巨蛋打國際賽，他回...

12強賽／辜仲諒感謝中華隊教練團 大手筆致贈勞力士手錶

中華棒球協會理事長辜仲諒昨天宴請中華職棒會長蔡其昌、總教練曾豪駒率領的世界12強棒球賽冠軍教練團，致贈勞力士手錶。

中職／我要全部！悍將公布年度口號「Fight for All」

富邦悍將隊2025年度口號公布，揭曉就是張育成近期常掛在嘴邊的一句話，本季喊出「Fight for All #我要全部 ...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。