中職／張育成上任悍將隊長 配備豪華幕僚「副隊長海」

富邦悍將隊今天在稻江基地舉辦開訓儀式，公布新任隊長，由張育成上任，從「國防部長」變成「悍將隊長」，「幕僚」相當華麗，配備1位投手隊長、4位副隊長。

悍將前兩年由范國宸擔任隊長，張育成去年季中投入中職戰場，今年迎接第一個完整賽季，將多了隊長的責任，球隊同時也安排投手隊長歐書誠、野手副隊長李宗賢、申皓瑋、投手副隊長張奕、王尉永。

總教練陳金鋒在開訓儀式上揭曉新隊長，他表示張育成加入球隊半個球季，表現有目共睹，期待新球季由他帶領團隊。

張育成表示，很開心接下隊長職務，會帶領團隊創造最高榮耀，今年目標不只總冠軍，還希望讓團隊更加強大，一起並肩作戰一定可以結下更多果實，「最後，我要全部！」

2025富邦悍將隊長張育成

野手副隊長：李宗賢、申皓瑋

投手隊長：歐書誠

投手副隊長：張奕、王尉永