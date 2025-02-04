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中職／張進德改穿47號球衣 賴鴻誠選32號回歸悍將
富邦悍將隊迎接2025年賽季，今天舉辦開訓儀式，回歸悍將陣營的左投賴鴻誠穿上32號球衣，廖任磊則以13號戰袍展開悍將生涯。
賴鴻誠職棒生涯歷經三隊，除了菜鳥時期在興農牛隊使用47號外，接下來在富邦悍將（含義大犀牛）、樂天桃猿、台鋼雄鷹隊皆使用48號，去年季後遭雄鷹戰力外後回歸舊東家，48號球衣已經屬於岳少華，賴鴻誠改穿上32號球衣。
捕手張進德從69號改穿47號球衣，是他在中華隊使用過的背號；告別味全龍隊、投奔悍將陣營的投手廖任磊，則是選用13號。此外，外野手張冠廷改名張洺瑀。
2025富邦悍將姓名及背號異動表
楊皓然 55號->10號
姚冠瑋 10號->11號
張進德 69號->47號
黃英奇 013號->49號
楊閔貽 24號->63號
張瑞麟 70號->72號
盧柏華015號->83號
張冠廷 更名 張洺瑀
新入團
廖任磊 13 號
陳品捷 26號
賴鴻誠 32號
李吳永勤 38號
劉保賢 41號
魔力藍 44號
後藤光尊 51號
力亞士 55號
魏 全 59號
島﨑毅 79號
根本淳平 86號
鮑伊 88號
許銘傑 91號
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