中職／張進德改穿47號球衣 賴鴻誠選32號回歸悍將

富邦悍將隊迎接2025年賽季，今天舉辦開訓儀式，回歸悍將陣營的左投賴鴻誠穿上32號球衣，廖任磊則以13號戰袍展開悍將生涯。

賴鴻誠職棒生涯歷經三隊，除了菜鳥時期在興農牛隊使用47號外，接下來在富邦悍將（含義大犀牛）、樂天桃猿、台鋼雄鷹隊皆使用48號，去年季後遭雄鷹戰力外後回歸舊東家，48號球衣已經屬於岳少華，賴鴻誠改穿上32號球衣。

捕手張進德從69號改穿47號球衣，是他在中華隊使用過的背號；告別味全龍隊、投奔悍將陣營的投手廖任磊，則是選用13號。此外，外野手張冠廷改名張洺瑀。

富邦悍將隊新球季背號更動。圖／富邦悍將隊提供

2025富邦悍將姓名及背號異動表

楊皓然 55號->10號

姚冠瑋 10號->11號

張進德 69號->47號

黃英奇 013號->49號

楊閔貽 24號->63號

張瑞麟 70號->72號

盧柏華015號->83號

張冠廷 更名 張洺瑀

新入團

廖任磊 13 號

陳品捷 26號

賴鴻誠 32號

李吳永勤 38號

劉保賢 41號

魔力藍 44號

後藤光尊 51號

力亞士 55號

魏 全 59號

島﨑毅 79號

根本淳平 86號

鮑伊 88號

許銘傑 91號