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中職／許庭綸美日取經收穫多 菜鳥日唱跳俱佳自曝老歌派

中央社／ 屏東3日電
中華職棒中信兄弟開訓典禮「菜鳥日」活動3日舉行，野手許庭綸（圖）又唱又跳男團Energy的歌曲「放手」，獲得隊友、教練票選個人組冠軍，他笑說，自己唱歌不敢說好聽，但還可以聽。中央社 中央通訊社
中華職棒中信兄弟開訓典禮「菜鳥日」活動3日舉行，野手許庭綸（圖）又唱又跳男團Energy的歌曲「放手」，獲得隊友、教練票選個人組冠軍，他笑說，自己唱歌不敢說好聽，但還可以聽。中央社 中央通訊社

中信兄弟對去年季中選秀首輪選進外野手許庭綸有高期待，季後赴日本打冬季聯盟、又赴美國訓練收穫多，首個完整球季盼開季一軍，今天菜鳥日又唱又跳，但他笑說平常歌路是老歌。

兄弟去年季中選秀首輪指名平鎮高中畢業外野手許庭綸，許庭綸去年季末10月9日一軍亮相，出賽1場5打數首安還沒出爐。

季後球團安排許庭綸赴日本沖繩打冬季聯盟賽事，接著又赴美國亞利桑那州的Driveline鳳凰城訓練基地移地訓練，看得出來對他的高期待。

許庭綸表示，去日本主要是透過比賽增加經驗，同時也培養自主性，那邊沒有教練盯著，時間都要自己安排，在沖繩時雖然有看過打擊教練莎菈（SarahEdwards），但沒有實際接觸，莎菈加入兄弟隊教練團後，也有主動去打招呼。

至於美國訓練，許庭綸表示，無論在打擊、重量訓練上都學到不同的東西，美國訓練基地有完整的檢測儀器，可以測到肉眼看不出來的東西，也有教練協助調整動作，並開出課表讓他維持訓練。

許庭綸透露，在美國訓練時有遇到美職亞利桑那響尾蛇隊台美混血好手卡洛爾（Corbin Carroll），身材雖然不算突出，但揮棒速度真得很快。

許庭綸有感受到大家的關注和期待，坦言難免會有壓力，但還是想辦法做好自己，首個職棒完整賽季，希望把身體練強壯一點，力拚開季可以擠進一軍名單。

今天兄弟開訓典禮「菜鳥日」活動，許庭綸、伍立辰、徐紹予、林展樟、黃霆杉組成「男團」，又唱又跳Energy的歌曲「放手」，最後許庭綸獲得隊友、教練票選個人組冠軍。

許庭綸笑說，自己唱歌不敢說好聽、但還可以聽，但這首歌不是他的歌路，只能一直聽一直練、還有去查歌詞，透露自己聽老歌比較多，都聽像張宇、動力火車的歌。

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