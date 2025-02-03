中職／劉志威月中公布團隊薪資 今年口號是「進化」

中信兄弟隊今天舉行春訓開訓典禮，領隊劉志威表示，全隊薪資將在10日到15日左右一起公布，大部分球員都談得差不多了，找個黃道吉日再宣布。

中華隊去年奪下世界12強棒球賽冠軍，劉志威點名隊上5名國手江坤宇、岳東華、曾頌恩、吳俊偉、黃恩賜的表現是榮耀，希望全隊帶著謙虛、追求進步的心，一起邁向2連霸目標。

他說：「今年最重要是的事，就是大家健健康康迎接新球季。」

兄弟教練團異動包括潘志芳擔任一軍內野教練，二軍增加林丞軒、黃鈞聲。劉志威表示，優秀學長晉升教練，傳承傳統文化，休賽季期間也送出教練和球員進修，並邀請國外教練加入團隊，今年口號是「進化」，這需要一步一腳印。

至於台中洲際球場整修部分，劉志威指出，台中市政府合作案和其他縣市不同，有法規限制，不能進展太快，整修項目和預算都確定，但行政流程需要尊重市府和市議會。