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經典賽／參賽兩屆從最年輕變最年長 陳韻文：有點錯愕…

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
經典賽資格賽台灣隊開訓儀式3日在台北大巨蛋舉行。中央社
經典賽資格賽台灣隊開訓儀式3日在台北大巨蛋舉行。中央社

陳韻文過去唯一成棒國手經驗為2017年世界棒球經典賽，以21歲為該屆最年輕國手，本屆再戰經典賽資格賽已以29歲成為投手最高齡，今天在呂彥青告知下才醒悟，讓他也嚇到，「我明明就還很年輕，怎麼來這邊變最大，有點錯愕…。」

中華隊今天在台北大巨蛋展開集訓，19位投手中包括11位中職、8位旅外，其中以來自統一獅隊的陳韻文最年長。

人生的兩屆經典賽從最年輕變最年長，陳韻文也笑說有點錯愕，相比2017年的懵懂、無知，他說多了幾年職棒歷練，「何時該做什麼事、調整方式、比賽解讀，大概都會比較了解一些。」他也說看到中華隊的世代交替，「台灣越來越多好手可以和全世界抗衡，是很好的事情。」包括林維恩、陳柏毓、古林睿煬等人，都是他點名很欣賞的年輕選手，「看他們在丟很舒服、很享受，也是值得我學習的地方，去揣摩、學習他們的優點。」

陳韻文2017年經典賽留下0出賽的遺憾，他也坦言，這次其實還是算是自己的第一次中華隊，「試著好好準備、充實自己面對比賽，呈現給球迷、教練看。」他透露，是在去年賽季結束後收到獅隊教頭林岳平通知，說有在大名單內，要他好好準備，因此也比往年早一個月、半個月開機。

有趣的是，中華隊選手名單一路蓋牌到今天，選手則是已先透過群組聯繫集訓事宜，但由於不少人的LINE都不是顯示本名、加上卡通圖案或小孩照片之類，因此還是有不少人看不出來到底是誰，直到昨天飯店報到、今天來到大巨蛋，才揭曉網友是誰，陳韻文就說：「有個叫『Lin』、用卡通圖片，我到現在都不知道他是誰。」

中華隊 經典賽 陳韻文

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