經典賽／張育成許願的加大壘包來了 中職採購供選手提前適應

張育成返台之初就曾許願的加大壘包，今天在台北大巨蛋出現了，因應美國職棒大聯盟主辦的世界棒球經典賽資格賽，中職聯盟採購一組加大壘包、超過1000顆比賽用球，今天已在大巨蛋亮相，一睹與傳統壘包的大小差異。

中華隊今天在大巨蛋開訓，由於經典賽資格賽採用大聯盟壘包、用球，中職聯盟協助選手備戰，添購包含一壘、二壘、三壘在內的一組加大壘包，以及100打比賽用球，供選手提前適應，將在熱身賽「開箱」使用。

大聯盟在2023年將壘包從邊長15英吋（約38.1公分）加大到18英吋（約45.7公分），尺寸放大不少，上路之初曾有紅襪教頭柯拉（Alex Cora）笑稱像是披薩盒；具備大聯盟資歷的張育成，也曾在加盟富邦悍將的記者會上表示，最希望中職引進加大壘包。

今天場邊搶先一睹為快加大壘包，張育成也被問到喜歡加大壘包的原因，他先是笑說：「盜壘次數會比較多啊！」他表示，安全上的考量也有，避免不必要的衝撞，打擊區上看到一壘也感覺較近，「加速衝看看會不會變內野安打。」