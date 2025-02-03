中職／陳子豪轉龍成敵隊 平野惠一：知道弱點不讓他打好
野手陳子豪行使自由球員權利從中信兄弟轉隊味全龍，兄弟總教練平野惠一直言可惜，雖然內心希望陳子豪繼續加油打出成績，但現實面場上就是敵隊，「知道弱點，不會讓他打好。」
陳子豪今年球季改披龍隊戰袍，對於陳子豪的離開，平野惠一表示，本來想要今年再繼續一起努力，陳子豪離開很可惜，身為前隊友，雖然在場上沒辦法表現出來，但心裡還是希望陳子豪繼續加油、打出成績。
但平野惠一提到，就現實面來說，之後場上就是敵人了，身為敵對的隊伍，知道陳子豪的弱點在哪裡，「不會讓他打出好成績。」
兄弟去年奪下總冠軍，平野惠一表示，今年球季相信其他球隊都會全力想要打敗兄弟，「這會是不容易的一年，但會全力以赴面對每一場比賽。」
平野惠一提到，今年農場養成的成果也值得期待，算是成果發表的感覺，這幾年選了很多好的投手，教練團想辦法讓他們變得更強更好，讓大家看到成果。
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