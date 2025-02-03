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中職／張泰山離開味全龍教練團 球團規畫基金會職務
味全龍隊新球季教練團至今尚未公布，傳出張泰山將離開教練團，卸下從2019年龍隊回歸就接下的打擊教練身分，據悉球團與他溝通下一步規劃，為他安排頂新和德基金會棒球相關職務。
龍隊去年一軍共有3位打擊教練，包括張泰山、張建銘，以及下半季為搶救貧脊打擊而緊急找來的客座外籍教練克魯茲。龍隊布局新球季教練團，已與備受好評的克魯茲完成續約，今年不再僅是短暫客座，而是全季合約。
張泰山職棒生涯從1996年味全龍隊起步，陸續效力興農牛、統一獅隊，生涯累積2134安打、1338打點都是聯盟史上第一，289轟排名第二，中職選手生涯告終後曾輾轉日本獨立聯盟、澳洲聯盟及業餘球界打拚。
2019年味全龍隊宣布重返中職時，延攬多位過去龍隊班底，包括納入張泰山擔任打擊教練，而他參與龍隊1個二軍賽季、4個一軍賽季，如今將卸下這個身分。球團有意為他安排基金會內職務。
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