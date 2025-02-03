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中職／掛保證莎菈會是好教練 平野惠一要她成為「左手」

聯合報／ 記者藍宗標／屏東即時報導
中信兄弟隊總教練平野惠一。記者劉學聖／攝影
中信兄弟隊總教練平野惠一。記者劉學聖／攝影

中信兄弟隊新任一軍打擊教練莎菈（Sarah Edwards）今天成為開訓焦點，成為中華職棒史上首位外籍女性打擊教練，總教練平野惠一對這位教練團新成員信心滿滿，他說：「覺得莎菈會是好教練。」

莎菈來自紐約，曾是義大利、美國女壘隊國手，在國際賽碰過中華隊，生涯首次來到台灣任職，今天在兄弟開訓典禮成為焦點。

平野表示，去年在日本沖繩碰到莎菈，觀察她的指導方式後，決定邀請加入兄弟，這和是不是女性完全沒關係，最重要是能力。

平野強調自己也當過打擊教練，知道這個任務非常辛苦，放眼新球季，他說：「陳江和（首席兼打擊教練）是我的右手，莎菈就是左手，會給她這樣的工作權限。」

平野認為，莎菈加入兄弟對棒界是好事，期待和她一起努力、創造環境，女教練入隊也要感謝球團。

兄弟領隊劉志威表示，隊上女員工最初從翻譯開始，相處很好、沒有太大問題，女性不會有太大差別。

中信兄弟隊總教練平野惠一（前排右1）、領隊劉志威（右2）、 一軍打擊教練莎菈（左2）。記者劉學聖／攝影
中信兄弟隊總教練平野惠一（前排右1）、領隊劉志威（右2）、 一軍打擊教練莎菈（左2）。記者劉學聖／攝影

中信兄弟 中華隊 陳江和

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