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影／統一獅開訓典禮揭曉年度口號「尚勇」 陳傑憲連任隊長

聯合報／ 記者謝承晏董子誠／台南即時報導
統一獅隊長一職也確定由「四爺」陳傑憲續任，這是他連續第三年擔任隊長。陳傑憲感謝隊友的信任，並表示過去幾年大家的默契已經培養得相當不錯，去年雖然距離總冠軍只差臨門一腳，今年球隊仍將以奪冠為目標，全力以赴。記者董子誠／攝影
統一獅隊長一職也確定由「四爺」陳傑憲續任，這是他連續第三年擔任隊長。陳傑憲感謝隊友的信任，並表示過去幾年大家的默契已經培養得相當不錯，去年雖然距離總冠軍只差臨門一腳，今年球隊仍將以奪冠為目標，全力以赴。記者董子誠／攝影

統一7-ELEVEn獅隊於2月2日舉行開訓典禮，正式公布2025年年度口號「尚勇」。總教練林岳平表示，經過12強賽奪冠的洗禮，希望所有球員都能夠相信「自己尚勇」，在球隊需要時挺身而出，帶領球隊邁向成功。

今日林岳平與首席教練高志綱啟程前往大巨蛋，加入中華隊集訓，球隊日常運作則由打擊兼跑壘教練郭俊佑暫代。此外，統一獅隊長一職也確定由「四爺」陳傑憲續任，這是他連續第三年擔任隊長。陳傑憲感謝隊友的信任，並表示過去幾年大家的默契已經培養得相當不錯，去年雖然距離總冠軍只差臨門一腳，今年球隊仍將以奪冠為目標，全力以赴。

林岳平 統一7-ELEVEn獅 陳傑憲

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