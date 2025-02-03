中職／平野惠一知道陳子豪的弱點 「想辦法讓他別打出好成績」

中信兄弟隊邀請日本職棒傳奇球星工藤公康擔任客座教練，總教練平野惠一今天在春訓開訓典禮透露，之前一直有和工藤交流，他在退休後持續想要貢獻棒界，包括業餘和學生棒球，也想延伸到海外，聽到這些消息後，「心想如果可以，請他務必一定要來台灣。」

平野表示，就是用這樣的心情邀請工藤，非常感謝他願意來台，不管過去選手、監督的顯赫資歷，非常值得期待。

兄弟今年將挑戰2連霸，爭取隊史第11座總冠軍，平野特別提到，去年拿到冠軍後，各隊在新球季一定想要全力打敗兄弟，今年會是不容易的一年，必須全力以赴贏球。

另外，陳子豪改披味全龍隊球衣，從隊友變成敵人，平野說：「本來想要一起比賽，可惜他離隊了，從前隊友的立場，希望他在敵隊維持好表現，但現實層面看來就是敵人。」

平野表示，知道陳子豪的弱點，今年會想辦法讓他別打出好成績。