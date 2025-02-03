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經典賽／中華隊首批27人報到 蔡其昌、辜仲諒發加菜金

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
徐若熙。記者陳正興／攝影
徐若熙。記者陳正興／攝影

中華隊備戰世界棒球經典賽資格賽即將展開，今天在台北大巨蛋舉行開訓儀式，中華隊36人目前共27人完成報到，剩餘選手將日後陸續向球隊報到。中華職棒蔡其昌會長、中華民國棒球協會辜仲諒理事長、教育部鄭英耀部長今天也特別蒞臨開訓儀式勉勵選手，並致贈加菜金給中華隊，希望中華隊拿下每場勝利，打出佳績、再創經典。

蔡其昌代表聯盟向大家拜年，他表示，今天是經典賽資格賽正式開訓，希望大家秉持拚戰精神來取得佳績。他也感謝教育部的長期支持，以及中華民國棒球協會的充分合作，讓中華隊有良好的資源。

中華隊36人名單包含投手19人、捕手4人、內野手8人、外野手5人，陳傑憲再次擔任中華隊隊長。

陳傑憲表示，這批選手和12強陣容完全不同，選手都很年輕，相信能讓這支團隊變得更青春活力也更熱血，這次中華隊一樣有強大的教練團和後勤團隊，屆時比賽也會繼續帶著拚戰精神，率領球隊全力以赴取得經典賽門票。

經典賽資格賽總計八隊參賽分為A、B兩組，取各組前兩名晉級2026年世界棒球經典賽會內賽，分在A組的中華隊將在2月21日起進行比賽，分別交手西班牙、南非、尼加拉瓜。

陳子豪。記者陳正興／攝影
陳子豪。記者陳正興／攝影
張育成。記者陳正興／攝影
張育成。記者陳正興／攝影
中華隊總教練曾豪駒。記者陳正興／攝影
中華隊總教練曾豪駒。記者陳正興／攝影

中華隊 棒球 經典賽

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