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中職／兄弟女打擊教練莎菈吸睛 要學中文贏得球員信任

聯合報／ 記者藍宗標／屏東即時報導
中信兄弟隊新任一軍打擊教練莎菈。記者劉學聖／攝影
中信兄弟隊新任一軍打擊教練莎菈。記者劉學聖／攝影

中信兄弟隊今天在屏東進行春訓開訓典禮，新任一軍打擊教練莎菈（Sarah Edwards）成為焦點，她是中華職棒史上首位外籍女性打擊教練，向媒體自我介紹時特別提到，過去在義大利女壘國家隊時，就曾經和中華隊交手。

莎菈的老家在紐約，曾是義大利、美國女壘隊內野手和投手，2023年成為美國職棒費城人隊史首位女教練，今年首次來台也入境隨俗，在開訓典禮上跟著拿香拜拜，露出甜美笑容。

「我愛棒球、也愛旅行，可以認識不同文化。」莎菈接受兄弟總教練平野惠一的邀請來台，加入一軍教練團，她說：「會用各種方法、謙虛態度和棒球知識，用心幫助隊上球員，讓他們有信任感。」

莎菈表示，以前不了解台灣棒球，認識丹尼爾（兄弟巡迴打擊教練）、碰到平野後產生好奇心，更想了解這裡，也要開始學習中文，融入球隊贏得球員的信任。

至於這輩子第1次拿香，莎菈笑說特別的信仰和習俗很棒，今天看到菜鳥球員表演也很有趣。

由 @isabellathatgirll 發佈
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中信兄弟隊新任一軍打擊教練莎菈。記者劉學聖／攝影
中信兄弟隊新任一軍打擊教練莎菈。記者劉學聖／攝影

女壘 棒球 費城人

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