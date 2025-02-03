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中職／曾頌恩穿上1號球衣美夢成真 陳子豪回應「不用考慮我」
陳子豪改披味全龍隊戰袍，曾頌恩接手他在中信兄弟隊的1號球衣，今天在春訓開訓典禮談到此事，坦言進入職棒後「一直有穿上1號比賽」的想法。
曾頌恩2021年升上兄弟一軍，本來背號32號還是跟「大師兄」林智勝換來，以為會一直穿下去，沒想到陳子豪透過自由球員市場離隊，突然有了換穿1號的機會。
「很尊重和崇拜陳子豪，想換背號還是要向前輩說一聲。」曾頌恩表示，學生時期包括高中、大學都穿1號球衣，陳子豪離隊時想到此事、掙扎很久，現在能夠如願，對球迷的期待會更加努力，也要變得更沈穩，別讓所有人失望。
曾頌恩認為自己的打擊類型和陳子豪很像，告知要穿1號時，前輩給了這樣的答案：「為何不換？想換就換、別想太多，不用考慮我。」
他笑說，自己就連體型都和陳子豪類似，以前忘記帶球褲還向他借。
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