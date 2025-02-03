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中職／坦言看到驚人合約嚇一跳 江坤宇預言以後會被超越
中信兄弟隊24歲游擊手江坤宇上個月獲簽10年長約，總值超過1.4億元，寫下中華職棒空前紀錄，今天出席春訓開訓典禮成為焦點，他說：「這是最好的合約，覺得很開心，一定會有更大責任感。」
江坤宇2019年從兄弟起步，經過6個球季的打拚，簽下史上最大合約，就連統一獅隊球星陳傑憲都說，江坤宇這張合約真的很讚。
「收到合約真的有嚇到。」江坤宇表示，有討論激勵獎金、小細節，其他都沒問題，感謝球團直接開出這張合約。
江坤宇指出，平常就會給自己很大壓力，所以簽下大約不會影響太多，接下來要一年比一年好，做好本分、努力表現給球迷看。
他說：「台灣職棒愈來愈好，未來會有更多人超越他的合約紀錄。」
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