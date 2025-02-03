經典賽／收到中華隊邀請很意外 李東洺想看「完全體」的自己

世界棒球經典賽資格賽中華隊36人名單包括11位中職投手，富邦悍將隊李東洺應屬其中較令外界好奇的一員，李東洺也坦言，自己收到邀請時也有意外，「怎麼會有我？」回想這幾年都不是健康整季的狀態，讓他也很好奇「完全體」的自己。

中華隊今天在台北大巨蛋開訓，正式公布選手名單，納入19位投手，包括11位中職、8位旅外，若以隊伍區分則是富邦悍將隊3人最多，為陳仕朋、曾峻岳、李東洺。

李東洺近年在一軍都以後援出賽為主，去年出賽23場（2場先發），合計27.2局，被敲32支安打、失16分（責失13分），防禦率4.23，過去唯一的國家隊資歷為2023年亞洲棒球錦標賽，沒有亮眼的賽季成績、也無太多大賽經驗值撐腰，這回收到中華隊的邀請函，也讓他自己坦言意外。

「欸？怎麼會有我？」李東洺還原收到意向調查的第一反應，「畢竟去年賽季都在傷痛中度過，出賽數也少，也沒什麼特別成績，也是會訝異怎麼會被挑選到。」

李東洺指出，去年因傷有很多無法出賽的時候，也因此有多了比較多思考空間，去釐清自己想做的、該做哪些努力，希望有可以展現的時機，雖然帳面成績並不出色，但他自信說：「要拿出更好的實力，是絕對沒有問題。」

李東洺對今年賽季有期許，他檢視過去幾年，自己都在季前碰到傷勢問題，連熱身賽都沒什麼打到，「很希望可以有一年健康的賽季，很正常地準備一個球季，很正常地開始比賽，很想看看自己健康打完一整年的樣子會是怎樣。」