快訊

今晚入立春…天地磁場亂 民俗建議四生肖「躲春」化災

到底多血汗？機場接送司機狂塗精油、灌提神飲料 客人嚇到換手自己開

開紅盤破功！台股收盤跌830點史上第四慘 半導體、AI族群重災

聽新聞
0:00 / 0:00

經典賽／林家正先回美國處理合約 是否打資格賽仍有變數

中央社／ 台北3日電
林家正將先處理合約問題。資料照
林家正將先處理合約問題。資料照

世界棒球經典賽資格賽中華隊今天在大巨蛋開訓，36人集訓名單中與12強重複的球員僅陳傑憲林家正，中職會長蔡其昌透露，林家正目前趕著回美國處理合約，期盼談得順利。

世界12強棒球賽中華隊去年11月奪下世界第一榮耀，緊接著世界棒球經典賽（WBC）資格賽就要在21日登場。資格賽中華隊今天在台北大巨蛋開訓，36人集訓名單中，僅隊長陳傑憲、捕手林家正與12強陣容重複，目前林家正仍是自由之身。

林家正今天並未一起參加集訓，中職會長蔡其昌說明，聯盟協助林家正回美國處理合約的事情。不過這也代表林家正最後是否會打資格賽有變數，蔡其昌說：「現在還有變數，還沒有辦法全盤掌握，不過曾豪駒總教練已經想好如果有狀況怎麼處理、誰可能會怎麼樣，先把36人選進來。」

林家正在12強賽冠軍戰時被觸身球打傷手，中華隊總教練曾豪駒表示，林家正已開始在訓練，代表手已經沒有問題了，可能過幾天就會加入集訓。

古林睿煬。資料照
古林睿煬。資料照

另外，日職火腿隊投手古林睿煬目前有右側腹肌傷勢，不過仍有在36人名單中，蔡其昌指出，「他的受傷狀況，火腿隊那邊如果評估不適合在21號出賽，可能沒辦法來徵召。」曾豪駒也說會積極與火腿隊溝通、追蹤狀況。

WBC資格賽將於21日開打，蔡其昌今天在開訓儀式致詞時表示，「現在大家走到哪都會說台灣上勇，都可以感受到對我們的肯定跟支持，不過我們會秉持過去的拚戰精神，回到棒球初衷，每場都認真比賽、全力以赴，在國人面前拿到好成績。」

林家正 棒球 陳傑憲

延伸閱讀

經典賽／母隊不放行割愛劉致榮、李灝宇 蔡其昌曝林家正赴美談約

中職／陳傑憲過年僅2天沒碰球 WBC資格賽集訓要扮里長伯

影／是否再選台中市長 蔡其昌這樣回應

影／台中第3、8選區設大罷免站連署 蔡其昌：公民團體很憤怒

相關新聞

中職／坦言看到驚人合約嚇一跳 江坤宇預言以後會被超越

中信兄弟隊24歲游擊手江坤宇上個月獲簽10年長約，總值超過1.4億元，寫下中華職棒空前紀錄，今天出席春訓開訓典禮成為焦點...

經典賽／36人集訓名單出爐！古林睿煬、徐若熙、張育成領銜 力拚28人正選

中華隊備戰世界棒球經典賽資格賽，今天在台北大巨蛋展開集訓，由總教練曾豪駒領銜精挑的35人名單，也在今天正式亮牌，最終36...

中職／曾頌恩穿上1號球衣美夢成真 陳子豪回應「不用考慮我」

陳子豪改披味全龍隊戰袍，曾頌恩接手他在中信兄弟隊的1號球衣，今天在春訓開訓典禮談到此事，坦言進入職棒後「一直有穿上1號比...

經典賽／2月19日為28人名單最後大限 曾總解析2奇兵投手選才原因

中華隊備戰世界棒球經典賽資格賽，今天公布36人集訓名單，將從中挑選28人正選名單。總教練曾豪駒指出，儘管按照大會規定，2...

經典賽／陳傑憲「里長伯」繼續上線 蔡其昌：正常發揮就很可怕

「台灣隊長」陳傑憲度過空前忙碌的休賽季，今天再投入世界棒球經典賽資格賽集訓，剛好也是一般民眾開工日，也讓他苦笑說報到不太...

中職／平野惠一知道陳子豪的弱點 「想辦法讓他別打出好成績」

中信兄弟隊邀請日本職棒傳奇球星工藤公康擔任客座教練，總教練平野惠一今天在春訓開訓典禮透露，之前一直有和工藤交流，他在退休...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。