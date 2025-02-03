經典賽／林家正先回美國處理合約 是否打資格賽仍有變數

世界棒球經典賽資格賽中華隊今天在大巨蛋開訓，36人集訓名單中與12強重複的球員僅陳傑憲、林家正，中職會長蔡其昌透露，林家正目前趕著回美國處理合約，期盼談得順利。

世界12強棒球賽中華隊去年11月奪下世界第一榮耀，緊接著世界棒球經典賽（WBC）資格賽就要在21日登場。資格賽中華隊今天在台北大巨蛋開訓，36人集訓名單中，僅隊長陳傑憲、捕手林家正與12強陣容重複，目前林家正仍是自由之身。

林家正今天並未一起參加集訓，中職會長蔡其昌說明，聯盟協助林家正回美國處理合約的事情。不過這也代表林家正最後是否會打資格賽有變數，蔡其昌說：「現在還有變數，還沒有辦法全盤掌握，不過曾豪駒總教練已經想好如果有狀況怎麼處理、誰可能會怎麼樣，先把36人選進來。」

林家正在12強賽冠軍戰時被觸身球打傷手，中華隊總教練曾豪駒表示，林家正已開始在訓練，代表手已經沒有問題了，可能過幾天就會加入集訓。

古林睿煬。資料照

另外，日職火腿隊投手古林睿煬目前有右側腹肌傷勢，不過仍有在36人名單中，蔡其昌指出，「他的受傷狀況，火腿隊那邊如果評估不適合在21號出賽，可能沒辦法來徵召。」曾豪駒也說會積極與火腿隊溝通、追蹤狀況。

WBC資格賽將於21日開打，蔡其昌今天在開訓儀式致詞時表示，「現在大家走到哪都會說台灣上勇，都可以感受到對我們的肯定跟支持，不過我們會秉持過去的拚戰精神，回到棒球初衷，每場都認真比賽、全力以赴，在國人面前拿到好成績。」