快訊

iPhone 17 Air有「完美尺寸」！7大升級配超薄外型勾魂Pro果粉

日本流感疫情嚴重，本周又有「最強寒流」警報

大S日本染病猝逝…導遊目睹「流感4天奪命」 後悔沒做一事

經典賽／林盛恩預計本季開啟「二刀流」 紅人放行單刀投入中華隊

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
辛辛那提紅人隊台灣好手林盛恩。圖中央社提供
辛辛那提紅人隊台灣好手林盛恩。圖中央社提供

19歲台灣「二刀流」林盛恩，旅美資歷僅1年半，投手出賽成績還是一張白紙，此次獲選披上中華隊戰袍挑戰世界棒球經典賽資格賽，角色備受關注，中華隊總教練曾豪駒指出，林盛恩在去年9月有開始在比賽中投球，對他已有掌握，也會趁這次集訓觀察他的狀況。

林盛恩在穀保家商時期為投打二刀流，紅人隊看好他的野手天賦更高，為他端上120萬美元簽約金。他在旅美之初先以野手為主養成，2023、24年合計在新人聯盟出賽58場，250打席、200打數敲出59支安打、1轟，打擊率0.295、上壘率0.411，守備位置包括三壘、游擊、中外野。

林盛恩去年球季結束後重拾練投，但目前尚未在例行賽季留下正式出賽成績，外界好奇他這次將以何種身分投入中華隊。

林盛恩表示，去年球季結束後，9月開始恢復練投，中華隊教練團讓他照自己的節奏、以自己的模式下去走；他也透露，紅人預計讓他今年球季開啟「二刀流」模式，母隊也有給予球季外的投球計畫，這回參與這個比賽，有再稍微修正一下課表。

是否可能在這次比賽提前展示「二刀流」？他表示，紅人那邊是只有准許投球出賽，打擊的話，可能只會在練習時練打，不會在比賽中擔任野手。

以19歲稚齡投入中華隊，林盛恩認為自己的個性屬於比較容易亢奮、而非緊張，收到國家隊邀請並沒有太感到意外，「不管有沒有選我，我自己也是每天準備好自己，需要我就是全力以赴，把自己狀況調整到最好。」

中華隊 林盛恩 紅人

延伸閱讀

經典賽／母隊不放行割愛劉致榮、李灝宇 蔡其昌曝林家正赴美談約

經典賽／2月19日為28人名單最後大限 曾總解析2奇兵投手選才原因

經典賽／36人集訓名單出爐！古林睿煬、徐若熙、張育成領銜 力拚28人正選

曾豪駒專訪／年度代表字選「零」 曾總：結束就是歷史

相關新聞

經典賽／36人集訓名單出爐！古林睿煬、徐若熙、張育成領銜 力拚28人正選

中華隊備戰世界棒球經典賽資格賽，今天在台北大巨蛋展開集訓，由總教練曾豪駒領銜精挑的35人名單，也在今天正式亮牌，最終36...

經典賽／2月19日為28人名單最後大限 曾總解析2奇兵投手選才原因

中華隊備戰世界棒球經典賽資格賽，今天公布36人集訓名單，將從中挑選28人正選名單。總教練曾豪駒指出，儘管按照大會規定，2...

中職／桃猿爭取6場大巨蛋 主客場球衣換新裝

台北大巨蛋成為中職各隊必爭之地，樂天桃猿隊希望今年球季能夠取得6場左右的主場，結合母企業樂天集團，創造單場突破3萬人的目...

中職／一對？台鋼啦啦隊美女一粒澄清與黃劼希關係 只有這個原因~

中華職棒樂天桃猿隊捕手宋嘉翔，日前(大年初一)與台鋼雄鷹隊美女啦啦隊一粒的親姊姊登記結婚，完成終身大事，兩人欣喜上傳區公所辦理登記的恩愛照片，同時一粒與台鋼雄鷹球員黃劼希也到場，引起不少網友關注與猜測

中職／潘威倫轉任教練第一站 日本火腿隊春訓學習之旅

統一獅隊「嘟嘟」潘威倫去年結束22年中職生涯，奪下149勝穩居史上第1，今年擔任獅隊二軍投手教練，本月前進沖繩參加日本職...

經典賽／陳傑憲「里長伯」繼續上線 蔡其昌：正常發揮就很可怕

「台灣隊長」陳傑憲度過空前忙碌的休賽季，今天再投入世界棒球經典賽資格賽集訓，剛好也是一般民眾開工日，也讓他苦笑說報到不太...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。