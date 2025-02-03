經典賽／林盛恩預計本季開啟「二刀流」 紅人放行單刀投入中華隊

19歲台灣「二刀流」林盛恩，旅美資歷僅1年半，投手出賽成績還是一張白紙，此次獲選披上中華隊戰袍挑戰世界棒球經典賽資格賽，角色備受關注，中華隊總教練曾豪駒指出，林盛恩在去年9月有開始在比賽中投球，對他已有掌握，也會趁這次集訓觀察他的狀況。

林盛恩在穀保家商時期為投打二刀流，紅人隊看好他的野手天賦更高，為他端上120萬美元簽約金。他在旅美之初先以野手為主養成，2023、24年合計在新人聯盟出賽58場，250打席、200打數敲出59支安打、1轟，打擊率0.295、上壘率0.411，守備位置包括三壘、游擊、中外野。

林盛恩去年球季結束後重拾練投，但目前尚未在例行賽季留下正式出賽成績，外界好奇他這次將以何種身分投入中華隊。

林盛恩表示，去年球季結束後，9月開始恢復練投，中華隊教練團讓他照自己的節奏、以自己的模式下去走；他也透露，紅人預計讓他今年球季開啟「二刀流」模式，母隊也有給予球季外的投球計畫，這回參與這個比賽，有再稍微修正一下課表。

是否可能在這次比賽提前展示「二刀流」？他表示，紅人那邊是只有准許投球出賽，打擊的話，可能只會在練習時練打，不會在比賽中擔任野手。

以19歲稚齡投入中華隊，林盛恩認為自己的個性屬於比較容易亢奮、而非緊張，收到國家隊邀請並沒有太感到意外，「不管有沒有選我，我自己也是每天準備好自己，需要我就是全力以赴，把自己狀況調整到最好。」