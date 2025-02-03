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經典賽／母隊不放行割愛劉致榮、李灝宇 蔡其昌曝林家正赴美談約

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
中職會長蔡其昌（右）與中華棒球協會理事長辜仲諒（左）。記者陳正興／攝影
中職會長蔡其昌（右）與中華棒球協會理事長辜仲諒（左）。記者陳正興／攝影

中華隊備戰世界棒球經典賽資格賽，今天在台北大巨蛋開訓，旅外投手1人報到為投手林盛恩，目前無合約所屬的林家正並未出席，中職會長蔡其昌受訪意外透露，林家正赴美談約，希望他洽談順利、盡快返台，但如果有狀況，相信總教練曾豪駒也已有盤算。

中華隊今天亮牌36人集訓名單，並無旅美投手劉致榮、野手李灝宇，曾豪駒對此表示，李灝宇的部分，母隊（底特律老虎隊）對他有一些規劃，劉致榮則因去年有手傷，球團對他的使用比較嚴格，考量後並未放人。

旅外選手多數已返美、返日報到，中華隊旅外選手今天僅林盛恩一人報到，其餘選手預計在2月10日到14日之間加入，將從36人集訓名單中挑出最終28人。

值得注意的是，林家正目前雖是自由球員，但今天並未出席開訓，蔡其昌透露：「家正要趕著回美國，處理球隊合約的事，我們也儘速協助，希望他談得順利可以趕快回來，但如果有變數，該怎麼處理，都在豪駒的架構裡。」

中華隊 劉致榮 林家正

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