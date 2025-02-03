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經典賽／不跟冠軍教頭搶「99」 張育成穿「經典」背號和徐若熙說歹勢

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
張育成。記者陳正興／攝影
張育成。記者陳正興／攝影

張育成上一屆化身最強「國防部長」，難擋中華隊淪落分組墊底，本屆世界棒球經典賽將從資格賽出發，張育成再度披上中華隊球衣，這回不同的是，將是他首度在台北大巨蛋打國際賽，他回想去年12強賽在大巨蛋播報室聽到的吶喊聲，讓他直言：「聽了就很想下去打。」

中華隊在上屆經典賽於台中洲際棒球場出賽，張育成4戰累積以4成38打擊率敲出7安打、2轟、8分打點，不僅帳面成績出色，且多支關鍵安打，包括對義大利隊之戰敲出追平兩分砲、對荷蘭隊之戰敲出超前滿貫砲。

張育成去年在中職半季就繳出10轟，但季末出現的手指挫傷，傷情雖不算嚴重，但保險起見仍決定先好好養傷，婉拒投入世界12強棒球賽，接下來將以健康之姿參戰經典賽資格賽。

去年在12強賽當觀眾、當球評，張育成觀察中華隊的不同，他說：「台灣棒球一直在進步，我們打者現在碰到150公里以上的球速都不畏懼，12強冠軍是遲早的事。」

參與經典賽代表賽季提前開機，但張育成認為沒有問題，「其實這個時間，以往在美國已經準備好了，大聯盟也都是差不多2月15日就開始比賽。」他回顧去年上半年在美國、下半年回到台灣，身體上也有一些小傷，最終導致缺席12強賽，「那時就是心想，要準備好資格賽，現在身體狀況都很好。」

張育成將穿上經典賽的18號球衣出賽，在富邦悍將隊的99號球衣則穿在總教練曾豪駒身上，「這個我有想過（撞號總教練），但他是冠軍教練，我不要跟他搶。」張育成笑說：「所以我就…對若熙不好意思，我也希望我可以投。」

張育成。記者陳正興／攝影
張育成。記者陳正興／攝影

中華隊 張育成 經典賽

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