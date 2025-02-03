經典賽／2月19日為28人名單最後大限 曾總解析2奇兵投手選才原因
中華隊備戰世界棒球經典賽資格賽，今天公布36人集訓名單，將從中挑選28人正選名單。總教練曾豪駒指出，儘管按照大會規定，28人名單其實早已繳交，但會以集訓狀況為主，28人名單預計在2月15日確定，大會規定的最後更改大限則是2月19日。
經典賽資格賽將在2月21日開打，按照大會時程，28人名單已經繳交，但曾總強調這份28人名單對最終名單並無影響，還是會以集訓狀況為主。
中華隊原定35人參與集訓，最終為36人，曾豪駒表示，農曆年後第一次集合，對選手狀態還沒有很清楚，希望透過觀察找出最好陣容，
經典賽對於投球限制較多，中華隊預計選進14到15名投手；至於古林睿煬的傷情狀況，由中職聯盟負責與火腿球團聯繫，會長蔡其昌透露，「得到的資訊是有一點傷勢，如果評估是不適合出賽，可能就沒辦法。」
此次投手名單有不少資歷較淺，其中徐翔聖去年才剛與日職養樂多隊簽約，林盛恩則在美職並無留下投球出賽成績，都是讓球迷好奇的選才。
曾豪駒表示，林盛恩去年9月開始投球，都有掌握他的狀況，他在年前也持續向球隊回報投球狀況；徐翔聖也有吸引曾總的亮點，曾豪駒表示，「或許大家對他比較陌生，但我們都有追蹤他的投球，球速、協調性、應對上都非常有一套模式，言談舉止也很有想法，期待他在這次比賽有好的表現。」
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