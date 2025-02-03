經典賽／36人參與集訓！本土、旅外戰將力拚28人正選
中華隊備戰世界棒球經典賽資格賽，今天在台北大巨蛋展開集訓，由總教練曾豪駒領銜精挑的35人名單，也在今天正式亮牌，最終36位選手參與集訓，將爭取擠進28人正選名單。
中華隊今天舉辦開訓儀式，公布選手名單，中職聯盟會長蔡其昌笑說，昨天在網路上看到球迷在說，「不管曾豪駒這次選誰，都無條件支持。」但中華隊要忘掉12強冠軍、忘掉這些「舒服」，經典賽資格賽就是歸零重新出發。
多數中職選手上個月已在各自母隊展開春訓，今天開始投入中華隊集訓。中華隊將在台北大巨蛋一路練到2月13日，14日起因大巨蛋移交資格賽主辦單位，中華隊轉往同為人工草皮的天母棒球場訓練至18日，19日起展開包含練球日在內的官方行程。
中華隊的賽程從21日到23日依序對戰西班牙、南非、尼加拉瓜隊，分組第一將直接前進2026年正賽，分組第二和第三則要在25日再打一場，爭取另一張門票。
中華隊名單
位置 背號 姓名 所屬球隊
總教練 99 曾豪駒 樂天桃猿
首席兼捕手教練 34 高志綱 統一7-ELEVEn獅
投手教練 70 林岳平 統一7-ELEVEn獅
牛棚教練 40 王建民 中信兄弟
打擊教練 23 彭政閔 中信兄弟
內野守備教練 31 陳江和 中信兄弟
外野守備教練 66 張建銘 味全龍
打擊教練 28 高國輝 富邦悍將
體能教練 90 陳宗宏 台北市成棒
投手19人
9 陳柏豪 樂天桃猿
11 古林睿煬 北海道日本火腿鬥士
12 陳韻文 統一7-ELEVEn獅
16 李東洺 富邦悍將
25 黃群 台鋼雄鷹
29 徐翔聖 東京養樂多燕子
37 呂詠臻 樂天桃猿
44 陳柏毓 匹茲堡海盜
45 林維恩 奧克蘭運動家
48 莊陳仲敖 奧克蘭運動家
55 伍祐城 台鋼雄鷹
58 呂彥青 中信兄弟
60 曾峻岳 富邦悍將
69 徐若熙 味全龍
74 林詔恩 統一7-ELEVEn獅
81 陳仕朋 富邦悍將
91 林盛恩 辛辛那提紅人隊
96 孫易磊 北海道日本火腿鬥士
98 沙子宸 奧克蘭運動家
捕手4人
17 高宇杰 中信兄弟
27 林家正 無所屬球隊
63 蔣少宏 味全龍
65 陳重羽 統一7-ELEVEn獅
內野手8人
6 王博玄 台鋼雄鷹
7 鄭宗哲 匹茲堡海盜
8 曾子祐 台鋼雄鷹
15 林子偉 樂天桃猿
18 張育成 富邦悍將
22 李宗賢 富邦悍將
39 吳念庭 台鋼雄鷹
46 劉基鴻 味全龍
外野手5人
1 陳子豪 味全龍
3 陳文杰 台鋼雄鷹
20 林佳緯 統一7-ELEVEn獅
24 陳傑憲 統一7-ELEVEn獅
88 宋晟睿 中信兄弟
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