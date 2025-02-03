經典賽／36人參與集訓！本土、旅外戰將力拚28人正選

中華隊備戰世界棒球經典賽資格賽，今天在台北大巨蛋展開集訓，由總教練曾豪駒領銜精挑的35人名單，也在今天正式亮牌，最終36位選手參與集訓，將爭取擠進28人正選名單。

中華隊今天舉辦開訓儀式，公布選手名單，中職聯盟會長蔡其昌笑說，昨天在網路上看到球迷在說，「不管曾豪駒這次選誰，都無條件支持。」但中華隊要忘掉12強冠軍、忘掉這些「舒服」，經典賽資格賽就是歸零重新出發。

中華職棒會長蔡其昌。記者陳正興／攝影

多數中職選手上個月已在各自母隊展開春訓，今天開始投入中華隊集訓。中華隊將在台北大巨蛋一路練到2月13日，14日起因大巨蛋移交資格賽主辦單位，中華隊轉往同為人工草皮的天母棒球場訓練至18日，19日起展開包含練球日在內的官方行程。

中華隊的賽程從21日到23日依序對戰西班牙、南非、尼加拉瓜隊，分組第一將直接前進2026年正賽，分組第二和第三則要在25日再打一場，爭取另一張門票。

中華隊備戰世界棒球經典賽資格賽。記者陳正興／攝影

中華隊名單